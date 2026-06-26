Japão volta a ser atingido por sismo de magnitude 5,8. É o segundo em menos de 24 horas

Não houve qualquer alerta de tsunami, à semelhança do mais recente tremor, nem registo de vítimas e/ou danos materiais significativos. No entanto, foi um abalo significativo.

O Japão foi novamente afetado por um sismo, de magnitude 5,8 na escala de Richter. É o segundo em menos de 24 horas.

De acordo com o canal público japonês NHK , o impacto foi sentido na área metropolitana de Tóquio, sobretudo em Chiba, a leste da capital.

As autoridades locais já informaram que o abalo foi registado a uma profundidade de cerca de 50 quilómetros. Não houve qualquer alerta de tsunami, à semelhança do mais recente tremor, nem registo de vítimas e/ou danos materiais significativos. No entanto, foi um abalo significativo.

Esta quinta-feira, um outro terramoto de magnitude 6,9 na escala de Richter abalou a costa norte do país, tendo sido sentido igualmente na capital.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o abalo ocorreu às 07h30 de quinta-feira no horário local, 23h30 de quarta-feira em Lisboa, com epicentro ao largo da província de Iwate, no norte do país, também a cerca de 50 quilómetros de profundidade.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram a dimensão do abalo sentido.

O país mantém ainda presente a memória do sismo de magnitude 9,0 ocorrido em 2011, seguido por um tsunami devastador que provocou cerca de 18.500 mortos e desaparecidos e desencadeou o acidente nuclear na central de Fukushima.