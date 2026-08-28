Itália quer alterar código da estrada: multas para peões que atravessem a estrada com o telemóvel são uma novidade

Um gesto banal do dia a dia pode passar a sair caro em Itália. O Governo quer multar peões que atravessem a estrada distraídos com dispositivos eletrónicos.

Passar a estrada com o telemóvel na mão parece um hábito cada vez mais transversal. Mas Itália quer pôr fim a essa prática.

O Governo italiano tenciona fazer alterações ao Código da Estrada: entre as mudanças está a aplicação de uma multa aos peões que atravessem a estrada a utilizar o telemóvel.

A nova medida pretende reforçar a segurança rodoviária e obrigar os peões a manterem-se mais atentos, sobretudo perante a aproximação de veículos, numa tentativa de prevenir acidentes. Em Itália, vários sinistros têm sido associados à distração dos peões, incluindo casos em que lhes foi atribuída responsabilidade pelos acidentes, aumentando a pressão para avançar com novas regras.

Se orem aprovadas, as coimas começam nos 75 euros.

Mas a infração não atinge apenas os telemóveis

A proibição e consequente coima abrange outros dispositivos eletrónicos, incluindo computadores portáteis, tablets e câmaras digitais.

A exceção

Os peões podem continuar a passar a estrada enquanto fazem uma chamada telefónica: desde que não utilizem as mãos para esse efeito. Pode usar auscultadores, que devem garantidamente permitir que ouça o ambiente à sua volta caso um veículo se aproxime.

A outra única exceção prende-se com situações de emergência.

Outras regras

As novas alterações no Código da Estrada, segundo excertos da versão atualizada publicados pela imprensa italiana, obrigam também todos os peões a certificar-se de que o condutor que se aproxima os viu e pretende parar.