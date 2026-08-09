Israel rejeita plano de paz e avisa: “Não haverá Estado palestiniano”

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Israel anunciou este domingo que rejeita o mais recente roteiro de paz delineado pelos EUA e que já tinha sido aceite pelo Hamas.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu garantiu que as forças israelitas “não farão qualquer retirada” de Gaza enquanto o Hamas “não for verdadeiramente desarmado”. "E quando digo 'desarmamento do Hamas', refiro-me tanto às armas pesadas como às ligeiras: todas as armas", afirmou Netanyahu num vídeo publicado nas redes sociais.
Após a rejeição do plano, Israel estará em conversações com Washington. “Eles têm ideias; algumas são aceitáveis para nós e outras não, e sabemos como nos manter firmes perante estas questões", argumentou, acrescentando que "a existência de Israel e a segurança de todos os cidadãos de Israel não estão sujeitas a negociação. Mantemo-nos firmes nestes interesses".
Netanyahu voltou a sublinhar que não haverá um Estado palestiniano enquanto governar o país. "Nem em Gaza nem na Judeia e Samaria (Cisjordânia). Nem 'Fataquistão' nem 'Hamastão'", afirmou, em referência ao partido do Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, a Fatah, e ao Hamas.