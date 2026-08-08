Israel queria crocodilos nos fossos das prisões onde estão detidos palestinianos. Tribunal suspende plano

Antes da suspensão pelo tribunal israelita, as autoridades locais já tinham iniciado as escavações de valas em torno da prisão de Ketziot, no sul do país.

O plano era claro: colocar crocodilos nos fossos ao redor de prisões onde estão palestinianos. A ideia era do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir (extrema-direita), com o apoio do Ministério da Segurança Nacional e do Serviço Prisional de Israel (IPS).

No entanto, o Tribunal Distrital de Jerusalém emitiu uma providência cautelar temporária, ficando o plano suspenso, de acordo com os meios de comunicação social locais. O juiz Avraham Rubin afirmou que "as alegações relativas aos danos previsíveis para os crocodilos justificam uma investigação e a emissão de uma ordem que proíba a sua transferência, bem como qualquer ação relacionada com a localização ou preparação dos animais para essa transferência", de acordo com a decisão.

O Middle East Eye avança mesmo que, antes da suspensão pelo tribunal israelita, as autoridades locais já tinham iniciado as escavações de valas em torno da prisão de Ketziot, no sul do país.

A providência cautelar ocorreu no âmbito de uma petição de uma organização de defesa dos direitos dos animais contra a ministra da Proteção Ambiental, Idit Silman, Ben-Gvir e o IPS.

A “Let the Animals Live” baseia a petição em preocupações com os maus tratos aos animais e em riscos para os funcionários. No entanto, as críticas a este plano alegavam que seria uma forma de agravar os maus-tratos infligidos aos detidos palestinianos em pleno conflito no Médio Oriente.

A petição contesta ainda uma decisão de Silman, em julho de 2025, que alterou a classificação do crocodilo-do-Nilo para ser um “animal sob cuidados” - classificação que permitiria o seu uso nos estabelecimentos prisionais.

A organização sublinha que a decisão foi tomada com a ministra a ignorar os pareceres dos consultores jurídicos e da Autoridade para a Natureza e os Parques.

Este plano surge na sequência de um conjunto de medidas propostas por Ben-Gvir com o objetivo de endurecer as condições dos prisioneiros palestinianos. Segundo as alegações, os detidos estão impedidos de receber visitas, têm acesso limitado a alimentos e cuidados médicos adequados e são sujeitos a tortura e períodos de isolamento.