Israel divulga nomes de 12 figuras do futebol palestiniano mortas em Gaza e acusa-as de ligação ao Hamas

Entre os nomes divulgados está um árbitro assistente internacional inscrito na FIFA, identificado como Mohammed Sami Mohammed Khattab, além de jogadores e treinadores. A Associação Palestina de Futebol rejeita as acusações.

O Exército de Israel afirmou que 12 figuras ligadas ao futebol palestiniano, cuja morte tinha sido anteriormente denunciada pela Federação Palestiniana de Futebol (PFA), pertenciam a organizações armadas palestinianas. Entre os nomes divulgados pelas autoridades israelitas encontram-se jogadores, treinadores, dirigentes desportivos e um árbitro assistente registado na FIFA, que Israel diz terem desempenhado funções no Hamas e na Jihad Islâmica.

A posição israelita surge depois de vários organismos desportivos palestinianos e meios de comunicação internacionais terem denunciado a morte destas figuras como mais um exemplo do impacto da guerra sobre o desporto em Gaza. Israel, em comunicado, sustenta, contudo, que as vítimas exerciam simultaneamente funções operacionais em grupos armados e que foram atingidas por esse motivo.

"Estes indivíduos, que em muitos casos foram retratados internacionalmente como jogadores de futebol profissionais, árbitros e treinadores inocentes, estavam afiliados em organizações terroristas que representavam uma ameaça para os civis israelitas e foram eliminados ao longo da guerra.", pode ler-se.

Associação Palestina de Futebol rejeita acusações

A Associação Palestina de Futebol contestou as alegações israelitas, recusando que as vítimas fossem membros de grupos armados.

Os responsáveis da associação acusam Israel de tentar justificar a morte de atletas e dirigentes desportivos e insistem que as pessoas identificadas desempenhavam funções ligadas ao futebol palestiniano. A organização tem denunciado repetidamente o impacto da guerra na comunidade desportiva de Gaza, afirmando que centenas de atletas perderam a vida desde o início do conflito.

No entanto, Israel afirma: "estes indivíduos não foram visados ​​por causa do seu trabalho, mas sim pelo seu comprovado envolvimento em actividades terroristas. Usaram as suas profissões civis como fachada para as suas afiliações terroristas, explorando o seu estatuto de protecção e colocando os civis em perigo. As Forças de Defesa de Israel não têm como alvo deliberado os atletas da Faixa de Gaza."

Israel divulga lista com nomes e fotografias

Os militares identificam individualmente os 12 homens e afirmam que vários ocupavam cargos de comando no Hamas ou na Jihad Islâmica, enquanto outros desempenhariam funções de combatentes ou de apoio logístico.

Entre os visados está um árbitro assistente internacional inscrito na FIFA, identificado como Mohammed Sami Mohammed Khattab, além de jogadores e treinadores ligados a clubes palestinianos.

Segundo o exército israelita, a divulgação dos nomes pretende contrariar aquilo que classifica como uma "campanha de desinformação" que apresenta militantes armados como simples atletas.

Pelo menos dois destes homens participaram nos ataques de 7 de outubro de 2023

No final do comunicado, os militares revelam: "Vários terroristas participaram no Massacre de 7 de Outubro e infiltraram-se em Israel durante o ataque."