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Israel divulga nomes de 12 figuras do futebol palestiniano mortas em Gaza e acusa-as de ligação ao Hamas

Entre os nomes divulgados está um árbitro assistente internacional inscrito na FIFA, identificado como Mohammed Sami Mohammed Khattab, além de jogadores e treinadores. A Associação Palestina de Futebol rejeita as acusações.
Redação
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Israel divulga nomes de 12 figuras do futebol palestiniano mortas em Gaza e acusa-as de ligação ao Hamas

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O Exército de Israel afirmou que 12 figuras ligadas ao futebol palestiniano, cuja morte tinha sido anteriormente denunciada pela Federação Palestiniana de Futebol (PFA), pertenciam a organizações armadas palestinianas. Entre os nomes divulgados pelas autoridades israelitas encontram-se jogadores, treinadores, dirigentes desportivos e um árbitro assistente registado na FIFA, que Israel diz terem desempenhado funções no Hamas e na Jihad Islâmica.

A posição israelita surge depois de vários organismos desportivos palestinianos e meios de comunicação internacionais terem denunciado a morte destas figuras como mais um exemplo do impacto da guerra sobre o desporto em Gaza. Israel, em comunicado, sustenta, contudo, que as vítimas exerciam simultaneamente funções operacionais em grupos armados e que foram atingidas por esse motivo.

"Estes indivíduos, que em muitos casos foram retratados internacionalmente como jogadores de futebol profissionais, árbitros e treinadores inocentes, estavam afiliados em organizações terroristas que representavam uma ameaça para os civis israelitas e foram eliminados ao longo da guerra.", pode ler-se.

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Associação Palestina de Futebol rejeita acusações

A Associação Palestina de Futebol contestou as alegações israelitas, recusando que as vítimas fossem membros de grupos armados.

Os responsáveis da associação acusam Israel de tentar justificar a morte de atletas e dirigentes desportivos e insistem que as pessoas identificadas desempenhavam funções ligadas ao futebol palestiniano. A organização tem denunciado repetidamente o impacto da guerra na comunidade desportiva de Gaza, afirmando que centenas de atletas perderam a vida desde o início do conflito.

No entanto, Israel afirma: "estes indivíduos não foram visados ​​por causa do seu trabalho, mas sim pelo seu comprovado envolvimento em actividades terroristas. Usaram as suas profissões civis como fachada para as suas afiliações terroristas, explorando o seu estatuto de protecção e colocando os civis em perigo. As Forças de Defesa de Israel não têm como alvo deliberado os atletas da Faixa de Gaza."

Israel divulga lista com nomes e fotografias

Os militares identificam individualmente os 12 homens e afirmam que vários ocupavam cargos de comando no Hamas ou na Jihad Islâmica, enquanto outros desempenhariam funções de combatentes ou de apoio logístico.

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Entre os visados está um árbitro assistente internacional inscrito na FIFA, identificado como Mohammed Sami Mohammed Khattab, além de jogadores e treinadores ligados a clubes palestinianos.

Segundo o exército israelita, a divulgação dos nomes pretende contrariar aquilo que classifica como uma "campanha de desinformação" que apresenta militantes armados como simples atletas.

Pelo menos dois destes homens participaram nos ataques de 7 de outubro de 2023

No final do comunicado, os militares revelam: "Vários terroristas participaram no Massacre de 7 de Outubro e infiltraram-se em Israel durante o ataque."

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