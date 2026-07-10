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Israel alerta Estados Unidos para alegado plano iraniano para assassinar Donald Trump

Até ao momento, a Casa Branca e as autoridades iranianas ainda não reagiram às alegações sobre o plano de assassinato.
Redação
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Israel alerta Estados Unidos para alegado plano iraniano para assassinar Donald Trump
AFP

Luís Neves. Empreiteiro da PJ faz obras em casas do MAI

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Se o apelo à morte de Trump se multiplicou nos últimos dias durante as cerimónias fúnebres do antigo líder iraniano, Ali Khamenei, morto no primeiro dia de conflito norte-americano e israelita contra o Irão, desta vez parece mesmo haver um plano de assassinato contra o presidente. 

As informações vieram de Israel e foram partilhadas com os EUA, de acordo com o The Wall Street Journal, que cita fontes anónimas. No entanto, não há detalhes sobre o alegado plano nem sobre os seus responsáveis.

Esta semana, Donald Trump voltou a frisar, à margem da Cimeira da NATO na Turquia, que existiam indivíduos no Irão que procuravam atentar contra a sua vida. O presidente norte-americano relaciona as ameaças à morte do general iraniano Qasem Soleimani, morto em 2022 durante uma operação norte-americana ordenada no seu primeiro mandato. Já houve outros planos e tentativas de assassinato ao presidente relacionadas com este caso. 

Até ao momento, a Casa Branca e as autoridades iranianas ainda não reagiram às alegações sobre o plano de assassinato.

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Recorde-se que o conflito no Irão está a escalar novamente, após a quebra do cessar-fogo e um travão nas negociações entre os dois países, mesmo quando tudo apontava para um acordo em breve. 

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