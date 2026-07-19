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Irmãos Tate enfrentam novas acusações de violação e tráfico humano. Foram detidos em Miami

Andrew e Tristan Tate foram detidos a pedido das autoridades britânicas, que pretendem a sua extradição para responderem a dezenas de acusações relacionadas com violação, tráfico para exploração sexual e outros crimes. Ambos negam todas as alegações.
Redação
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Irmãos Tate enfrentam novas acusações de violação e tráfico humano. Foram detidos em Miami
AFP

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Andrew Tate e o irmão, Tristan Tate, foram detidos, este sábado, em Miami, nos Estados Unidos, na sequência de um pedido das autoridades do Reino Unido, que procuram a extradição de ambos para responderem a um novo conjunto de acusações relacionadas com crimes sexuais e tráfico humano.

De acordo com a Associated Press (AP), a detenção foi efetuada pelo U.S. Marshals, ao abrigo de um mandado emitido no âmbito do processo de extradição solicitado pelo Crown Prosecution Service (CPS) britânico. Segundo a acusação, os factos investigados terão ocorrido entre 2010 e 2017 e envolvem alegadamente sete vítimas.

Mais de 30 acusações

De acordo com o CPS, Andrew Tate enfrenta dezenas de acusações, entre as quais vários crimes de violação, tráfico para exploração sexual, agressões e infrações relacionadas com imagens indecentes de menores e pornografia extrema.

O irmão, Tristan Tate, responde igualmente por alegados crimes de violação, agressão sexual e tráfico. As novas acusações resultam do aparecimento de quatro novas alegadas vítimas, juntando-se a processos que já decorriam anteriormente no Reino Unido.

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Casos em vários países

Os irmãos Tate enfrentam processos judiciais há vários anos em diferentes jurisdições.

Na Roménia, foram detidos no final de 2022 e acusados de integrar um grupo criminoso organizado, tráfico humano e violação. Embora algumas decisões judiciais lhes tenham permitido abandonar o país em 2025, a investigação romena continua em curso e não foi definitivamente encerrada.

Paralelamente, decorrem processos civis e criminais no Reino Unido relacionados com alegações de violação, agressões e tráfico humano apresentadas por várias mulheres.

Extradição é o próximo passo

Com a detenção nos Estados Unidos, o objetivo das autoridades britânicas passa agora por concretizar a extradição dos dois irmãos para responderem perante a justiça do Reino Unido.

Até que esse processo esteja concluído, caberá aos tribunais norte-americanos decidir sobre os pedidos apresentados pelas autoridades britânicas e sobre a eventual libertação sob caução ou manutenção da detenção.

Irmãos negam todas as acusações

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Andrew e Tristan Tate rejeitam todas as acusações que lhes são imputadas. Ambos têm afirmado repetidamente que os procuradores não têm provas contra ele, segundo a AP.

A defesa dos dois criadores de conteúdo tem sustentado que os processos resultam de uma perseguição política e mediática, argumento que têm repetido desde o início das investigações na Roménia.

Apesar disso, as autoridades britânicas consideram existir prova suficiente para avançar com novas acusações criminais e prosseguir com o pedido formal de extradição.

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