Irmãos Tate enfrentam novas acusações de violação e tráfico humano. Foram detidos em Miami

Andrew e Tristan Tate foram detidos a pedido das autoridades britânicas, que pretendem a sua extradição para responderem a dezenas de acusações relacionadas com violação, tráfico para exploração sexual e outros crimes. Ambos negam todas as alegações.

Andrew Tate e o irmão, Tristan Tate, foram detidos, este sábado, em Miami, nos Estados Unidos, na sequência de um pedido das autoridades do Reino Unido, que procuram a extradição de ambos para responderem a um novo conjunto de acusações relacionadas com crimes sexuais e tráfico humano.

De acordo com a Associated Press (AP), a detenção foi efetuada pelo U.S. Marshals, ao abrigo de um mandado emitido no âmbito do processo de extradição solicitado pelo Crown Prosecution Service (CPS) britânico. Segundo a acusação, os factos investigados terão ocorrido entre 2010 e 2017 e envolvem alegadamente sete vítimas.

Mais de 30 acusações

De acordo com o CPS, Andrew Tate enfrenta dezenas de acusações, entre as quais vários crimes de violação, tráfico para exploração sexual, agressões e infrações relacionadas com imagens indecentes de menores e pornografia extrema.

O irmão, Tristan Tate, responde igualmente por alegados crimes de violação, agressão sexual e tráfico. As novas acusações resultam do aparecimento de quatro novas alegadas vítimas, juntando-se a processos que já decorriam anteriormente no Reino Unido.

Casos em vários países

Os irmãos Tate enfrentam processos judiciais há vários anos em diferentes jurisdições.

Na Roménia, foram detidos no final de 2022 e acusados de integrar um grupo criminoso organizado, tráfico humano e violação. Embora algumas decisões judiciais lhes tenham permitido abandonar o país em 2025, a investigação romena continua em curso e não foi definitivamente encerrada.

Paralelamente, decorrem processos civis e criminais no Reino Unido relacionados com alegações de violação, agressões e tráfico humano apresentadas por várias mulheres.

Extradição é o próximo passo

Com a detenção nos Estados Unidos, o objetivo das autoridades britânicas passa agora por concretizar a extradição dos dois irmãos para responderem perante a justiça do Reino Unido.

Até que esse processo esteja concluído, caberá aos tribunais norte-americanos decidir sobre os pedidos apresentados pelas autoridades britânicas e sobre a eventual libertação sob caução ou manutenção da detenção.

Irmãos negam todas as acusações

Andrew e Tristan Tate rejeitam todas as acusações que lhes são imputadas. Ambos têm afirmado repetidamente que os procuradores não têm provas contra ele, segundo a AP.

A defesa dos dois criadores de conteúdo tem sustentado que os processos resultam de uma perseguição política e mediática, argumento que têm repetido desde o início das investigações na Roménia.

Apesar disso, as autoridades britânicas consideram existir prova suficiente para avançar com novas acusações criminais e prosseguir com o pedido formal de extradição.