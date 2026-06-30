Irmãos de oito e dez anos encontrados mortos dentro de viatura estacionada ao sol no Chipre

O pai dos menores e a madrasta estavam a trabalhar quando ocorreu a tragédia.

Uma tragédia abalou o Chipre depois de dois irmãos, de oito e dez anos, terem sido encontrados mortos no interior de um automóvel estacionado ao sol, na localidade de Xylophagou, no sudeste do país.

As crianças, de nacionalidade búlgara, estavam de férias com o pai e com a madrasta, segundo o jornal Cyprus Mail, e foram encontradas este domingo por populares, que alertaram de imediato os serviços de emergência. Quando o socorro chegou, tiveram de partir os vidros para chegar até aos dois meninos, que se encontravam inconscientes. Foram levados para o hospital, mas não resistiram.

As autoridades abriram uma investigação para apurar as circunstâncias da morte das crianças.

Pai e madrasta foram detidos

Na sequência das primeiras diligências, o pai dos menores e a madrasta foram detidos por suspeitas de negligência.

O casal, de 38 e 30 anos, permaneceu em silêncio durante a maior parte da audiência de duas horas, mas mostraram-se emotivos durante em vários momentos da audição.

Segundo a polícia, ambos estavam a trabalhar quando ocorreu a tragédia, mas as circunstâncias em que as crianças permaneceram dentro da viatura continuam a ser investigadas.

Investigação procura esclarecer o que aconteceu

As primeiras informações divulgadas apontavam para a possibilidade de as crianças terem sido deixadas dentro do carro para dormir. No entanto, novas linhas de investigação, segundo a mesma fonte, indicam que os irmãos poderão ter entrado sozinhos na viatura enquanto brincavam e acabaram por ficar presos no interior, sem conseguirem sair. Essa hipótese está a ser analisada pelas autoridades e ainda não foi confirmada de forma definitiva.

Calor extremo poderá ter sido determinante

Os primeiros exames médicos apontam para sinais compatíveis com exposição prolongada a temperaturas muito elevadas, incluindo queimaduras provocadas pelo calor e rigidez muscular acentuada. A causa exata das mortes será determinada pela autópsia.

O caso ocorre numa altura em que o Chipre e vários países europeus enfrentam uma intensa vaga de calor, com temperaturas muito elevadas.