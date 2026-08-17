Irão acusa EUA de violar acordo e diz que prazo de 60 dias é irrelevante

O Irão considerou irrelevante o fim do prazo de 60 dias para negociar um acordo permanente com os EUA. O porta-voz do MNE acusou Washington de violar o memorando de 17 de junho e de paralisar as negociações que visavam reabrir o estratégico Estreito de Ormuz

O Irão considerou esta segunda-feira irrelevante o fim do prazo de 60 dias, previsto no memorando de entendimento assinado com os Estados Unidos para negociar um acordo permanente, e acusou Washington de violar compromissos.

“O prazo de 60 dias para as negociações é irrelevante”, afirmou, em conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, sobre o fim daquele prazo, citado pela agência oficial de notícias iraniana IRNA.

Segundo Bagaei, “a implementação [do acordo] está completamente paralisada pelas flagrantes violações, por parte dos Estados Unidos, do memorando de entendimento assinado a 17 de junho”.

O memorando, assinado pelos Presidentes norte-americano, Donald Trump, e iraniano, Masoud Pezeshkian, estabeleceu um cessar-fogo e um período de 60 dias para as partes negociarem um acordo definitivo.

O entendimento previa ainda a reabertura do estreito de Ormuz e, segundo Teerão, o levantamento das restrições à comercialização de petróleo iraniano e do bloqueio aos portos e navios do país.

“As negociações nem sequer começaram porque os Estados Unidos, apenas algumas semanas após a assinatura do memorando de entendimento, cometeram violações flagrantes e generalizadas do seu texto”, acusou Baghaei.

O acordo provisório destinava-se a criar um período de 60 dias sem hostilidades que permitisse às duas partes negociar uma solução mais duradoura para o conflito.

Contudo, as hostilidades foram retomadas menos de três semanas depois, num contexto de divergências sobre o controlo da navegação no estreito de Ormuz.

Teerão sustentou que o artigo 5.º do memorando lhe conferia poderes para controlar a passagem pelo estreito, exigindo que os navios coordenassem a travessia com a Guarda Revolucionária iraniana, e atacou embarcações que alegadamente desrespeitaram essas instruções.

Os Estados Unidos responderam em 07 de julho com ataques contra o Irão e, dois dias depois, restabeleceram o bloqueio aos portos e navios iranianos, seguindo-se a revogação da autorização para a comercialização internacional de petróleo iraniano.

O Irão retaliou com ataques contra países do golfo Pérsico e voltou a bloquear o estreito de Ormuz, uma das principais rotas energéticas mundiais, por onde passava cerca de um quinto do petróleo comercializado internacionalmente antes do conflito.

Teerão exige agora que Washington volte a cumprir o memorando, incluindo o fim das hostilidades, o levantamento do bloqueio aos portos e navios iranianos e a possibilidade de comercializar petróleo nos mercados internacionais, como condição para reabrir o estreito.

O memorando de entendimento foi anunciado em 14 de junho e formalmente assinado pelos dois países em 17 de junho, com o objetivo de pôr termo aos combates e abrir caminho para um acordo definitivo.