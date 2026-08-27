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Inundações no Nepal. Militares resgatam 123 pessoas e há dois portugueses desaparecidos

O Exército nepalês salvou dezenas de isolados, incluindo 29 estrangeiros, após a cheia do rio Bhotekoshi, que já provocou 177 mortos. As autoridades procuram mais de 800 desaparecidos, confirmando-se que dois cidadãos portugueses constam da lista oficial
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 O Exército nepalês e as forças de segurança resgataram hoje 123 pessoas com vida, 29 das quais com cidadania estrangeira, que estavam isoladas após a cheia repentina do rio Bhotekoshi, no distrito de Rasuwa, na fronteira com o Tibete.

De acordo com os dados mais recentes da Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal, um contingente militar transportou por via aérea 95 pessoas de Timure para Dhunche, a capital do distrito.

A polícia nepalesa elevou hoje o número de mortos para 177 após as devastadoras inundações repentinas na fronteira com o Tibete, onde as forças de segurança realizam uma grande operação de busca depois de o rio Bhotekoshi ter transbordado.

As operações prosseguem para tentar transportar por via aérea de estrangeiros para Katmandu, enquanto trabalham simultaneamente no resgate aéreo de um grupo de 21 turistas indianos que se encontravam em Timure e na retirada de vários trabalhadores ainda retidos na central hidroelétrica de Haku.

O governo nepalês intensificou as operações de ajuda ao longo do leito do rio e nas zonas devastadas, mobilizando mais de 7.400 agentes de segurança e helicópteros das forças armadas, da polícia e do setor privado.

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De acordo com a autoridade de gestão de emergências, a inundação destruiu ou danificou 35 pontes rodoviárias, 45 pontes suspensas e 40 quilómetros de estradas pavimentadas, dificultando o acesso às zonas afetadas.

A súbita enxurrada de água, lama e pedras também impactou o setor energético no corredor dos rios Bhotekoshi e Trishuli, onde pelo menos 12 projetos hidroelétricos sofreram danos graves.

Dezenas de técnicos e engenheiros destas instalações estão entre os mais afetados pelo isolamento, após o colapso de túneis e infraestruturas de acesso.

O último balanço oficial aponta para 826 desaparecidos no Nepal, incluindo 466 estrangeiros.

Outras 558 pessoas estão desaparecidas no Tibete, aguardando um acordo formal entre os dois países sobre a forma de compilar os dados.

Sunil Sharma, porta-voz do organismo de turismo do Nepal, afirmou que entre os desaparecidos estavam 133 cidadãos indianos que participavam numa peregrinação ao monte Kailash, no Tibete, um local sagrado para os hindus.

Estavam também desaparecidos 47 cidadãos dos Estados Unidos, 34 da Austrália, 33 do Reino Unido e 24 do Canadá, segundo o responsável.

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O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse à Lusa que pelo menos dois cidadãos portugueses, um homem e uma mulher, estão entre os desaparecidos.

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