Interpol procura mulher suspeita de tentar matar um dos homens mais ricos da Ucrânia

Relacionados
Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) abriu uma investigação à tentativa de homicídio de um dos homens mais ricos da Ucrânia, tendo uma cidadã ucraniana como principal suspeita.
Trata-se de Anastasiia Berezovska, de 39 anos. Está a ser procurada pelas autoridades por "tentativa de homicídio, colocação de engenho explosivo em local público com intenção criminosa e associação criminosa".
Recorde-se que a tentativa de homicídio ocorreu na noite desta segunda-feira. Um pacote com um explosivo foi colocado no átrio da entrada de um prédio no Mónaco, onde estava Vadim Ermolaev, um empresário de 58 anos, considerado um dos homens mais ricos da Ucrânia. Inicialmente foi identificado um casal e uma criança de 13 anos como feridos, que, ao que a imprensa local apurou, será Ermolaev, a mulher e o filho.
O rapaz de 13 anos ficou internado no Hospital Infantil Lenval, em Nice, com alguns ferimentos, mas estável. O casal foi levado para o Hospital Universitário de Nice em risco de vida.
Esta quarta-feira, Vadim Ermolaev já se encontrava fora de perigo, mas o estado da mulher permanece crítico.