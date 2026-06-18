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Instagram e Facebook com novas regras para adolescentes. IA alerta pais para pesquisas sensíveis

A Meta anunciou novos controlos parentais e funcionalidades de Inteligência Artificial para proteger adolescentes no Instagram, Facebook e Messenger. Entre as novidades está um sistema que alerta os pais quando deteta pesquisas repetidas relacionadas com automutilação ou suicídio.
Redação
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A Meta anunciou um reforço das medidas de proteção para adolescentes nas suas plataformas, introduzindo novos controlos parentais e funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial (IA) capazes de identificar comportamentos de risco e restringir o acesso a conteúdos considerados inadequados.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a empresa revelou que implementou globalmente uma nova classificação de conteúdos no Instagram para utilizadores com mais de 13 anos, passando a aplicar definições de segurança mais restritivas por predefinição.

No Facebook, as novas configurações destinam-se a ocultar conteúdos considerados impróprios para adolescentes, sobretudo na secção de notícias (Feed) e nos Reels. As medidas limitam ainda a interação com perfis, páginas, grupos e eventos que publiquem predominantemente conteúdos inadequados para esta faixa etária.

As restrições variam consoante a plataforma. No Messenger, por exemplo, os adolescentes passam a ter limitações na visualização de ligações para conteúdos impróprios do Facebook, bem como na possibilidade de conversar com contas que costumam publicar esse tipo de conteúdos.

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IA identifica contas de menores

A tecnológica anunciou também o reforço das ferramentas de IA para identificar contas pertencentes a menores de idade. A tecnologia será utilizada no Instagram Reels, Instagram Live e Grupos do Facebook.

Segundo a Meta, o sistema recorre à análise do contexto da atividade dos utilizadores e à análise visual de fotografias e vídeos para estimar a idade. A empresa sublinha, contudo, que esta tecnologia não utiliza reconhecimento facial, analisando antes elementos como a altura ou a estrutura óssea para recolher indícios sobre a idade do utilizador.

Ao combinar estas duas abordagens, a Meta considera que conseguirá aumentar "significativamente" a capacidade de identificar e eliminar contas de menores que não respeitem as regras das plataformas.

Pais serão alertados sobre pesquisas de risco

Entre as principais novidades está uma funcionalidade do Instagram que notificará os pais ou tutores sempre que forem detetadas pesquisas repetidas, num curto espaço de tempo, relacionadas com automutilação ou suicídio. Esta funcionalidade ficará disponível nos países da União Europeia.

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A empresa reforçou igualmente o papel do Family Center, plataforma que permite aos pais gerir, num único local, a atividade dos filhos no Instagram, Facebook, Messenger e Meta Horizon, oferecendo uma visão centralizada das ferramentas de supervisão parental.

Com estas medidas, a Meta procura reforçar a segurança dos utilizadores mais jovens, numa altura em que as plataformas digitais enfrentam uma crescente pressão regulatória para aumentar a proteção de crianças e adolescentes na Internet.

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