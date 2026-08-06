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Inspirado em Dexter, homem forrou a casa de plástico antes de matar e esquartejar amigo em crime macabro

Um homem confessou à Guarda Civil espanhola o homicídio de um vizinho desaparecido desde 2020, inspirando-se em séries policiais para tentar escapar à justiça. Preparou a casa ao pormenor antes do crime, mas a maior parte dos restos mortais continua por encontrar.
Redação
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Inspirado em Dexter, homem forrou a casa de plástico antes de matar e esquartejar amigo em crime macabro

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Um homem de 65 anos confessou à Guarda Civil espanhola ter matado e esquartejado um conhecido seu em 2020, pondo fim a uma investigação que se arrastava havia quase seis anos. O caso, centrado no desaparecimento de Francisco José Agüera em Coín, na província de Málaga, só começou a desvendar-se depois de um crânio humano ter sido encontrado, em 2025, dentro de um saco de plástico junto à urbanização Pinos de Alhaurín.

As primeiras análises forenses identificaram erradamente os restos como pertencentes a uma mulher, o que atrasou a investigação. Só no início de 2026 é que testes genéticos mais avançados confirmaram que o crânio pertencia a Agüera. Este avanço permitiu à unidade de homicídios da Guarda Civil concentrar as diligências, apesar do longo período já decorrido desde o crime. Os depoimentos de familiares e amigos ajudaram a reduzir a lista de suspeitos, apontando eventualmente para um conhecido da vítima cuja irmã vivia perto do local onde o crânio foi descoberto.

Quando confrontado pela primeira vez, o suspeito negou qualquer envolvimento, invocando os seus conhecimentos de séries policiais como CSI e Dexter e garantindo que os investigadores nunca encontrariam provas contra ele. Contudo, perante a vigilância tecnológica reforçada e as provas que se foram acumulando, acabou por confessar. Segundo a sua versão, o homicídio resultou de uma discussão motivada por uma suspeita de furto, ainda que as autoridades mantenham reservas quanto a esta explicação. O que ficou estabelecido é que o suspeito preparou a própria casa com antecedência, forrando as superfícies com plástico antes de desmembrar o corpo ao longo de vários dias, selando depois cada parte em várias camadas de sacos, juntamente com as luvas de látex que usou no processo.

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Os restos foram distribuídos por diferentes zonas de Alhaurín de la Torre, tendo o suspeito chegado a forrar o interior do próprio carro com plástico para evitar deixar vestígios biológicos. Apesar das buscas forenses alargadas, que incluíram o recurso a cães especializados, a maior parte dos restos de Agüera continua por localizar. O detido, já em prisão preventiva, guiou os investigadores a vários locais, entre eles uma pequena gruta e a zona onde foi encontrado o tronco, embora algumas dessas áreas se encontrem hoje inacessíveis devido a novas construções, avança o El Español.

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