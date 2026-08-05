Influenciador mexicano César Gastélum morto a tiro durante direto no TikTok

O influenciador mexicano César Gastélum foi morto a tiro durante um direto no TikTok, em Culiacán. As autoridades investigam uma possível ligação às suas publicações nas redes sociais e à guerra entre as fações Los Chapitos e Los Mayos, do Cartel de Sinaloa

O influenciador mexicano César Gastélum foi morto a tiro na terça-feira enquanto transmitia em direto no TikTok, junto a um restaurante de fast-food na cidade de Culiacán, no estado mexicano de Sinaloa. O criador de conteúdos, que contava com mais de 600 mil seguidores na plataforma, foi atacado por dois indivíduos que circulavam numa mota e fugiram após os disparos.

Segundo imagens analisadas pela agência Reuters, Gastélum encontrava-se com dois amigos quando foi abordado pelos suspeitos. Um responsável da segurança de Sinaloa confirmou a morte do influenciador e adiantou que foi desencadeada uma operação para localizar os autores do homicídio.

As autoridades mexicanas isolaram o local do crime e estão a analisar imagens de videovigilância, cápsulas de munições e outros vestígios recolhidos no local. Até ao momento, não foram efetuadas detenções.

Investigação aponta para possível ligação ao crime organizado

O gabinete de Segurança Federal do México revelou que uma das principais linhas de investigação passa por apurar se o homicídio está relacionado com publicações feitas por César Gastélum nas redes sociais, algumas das quais faziam referência a uma das fações de um grupo criminoso.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, garantiu que as autoridades pretendem identificar não apenas os executores, mas também um eventual mandante do crime.

"Os verdadeiros autores — e, se for o caso, o mandante — devem ser presos, e o motivo por detrás deste trágico homicídio deve ser descoberto", afirmou a chefe de Estado durante a conferência de imprensa diária.

A investigação está a ser conduzida em conjunto pelas autoridades federais e pela procuradoria de Sinaloa.

Guerra entre fações do Cartel de Sinaloa agrava violência

O homicídio ocorre num contexto de forte escalada da violência em Sinaloa, onde as fações Los Chapitos e Los Mayos disputam o controlo do território desde setembro de 2024.

Segundo um relatório da organização International Crisis Group, o conflito entre os dois grupos criminosos tem provocado confrontos armados com recurso a armas pesadas, veículos blindados e drones, afetando profundamente a segurança e o quotidiano da população em cidades como Culiacán e Mazatlán.

As duas fações têm origem na divisão do histórico Cartel de Sinaloa. Os Los Mayos mantêm fidelidade a Ismael "Mayo" Zambada, enquanto os Los Chapitos são liderados pelos filhos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ambos condenados a prisão perpétua nos Estados Unidos por tráfico de droga.

Segundo caso de influencer morto em direto

A morte de César Gastélum faz lembrar outro caso que chocou o México. Em maio de 2025, a influenciadora Valeria Márquez, de 23 anos, foi assassinada a tiro enquanto fazia uma transmissão em direto no TikTok, num salão de beleza em Zapopan, no estado de Jalisco.

No final de julho, as autoridades anunciaram a detenção de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conhecido como "R1", alegado líder de uma célula do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), suspeito de ter ordenado o homicídio de Márquez.

Segundo o secretário da Segurança Federal, Omar García Harfuch, o filho de Álvarez Ayala mantinha uma relação com a influenciadora, tendo-a ameaçado por diversas ocasiões antes do crime. O suspeito continua em fuga.

A sucessão de homicídios de criadores de conteúdos digitais volta a colocar em evidência a crescente influência do crime organizado em várias regiões do México e os riscos enfrentados por figuras públicas nas redes sociais.