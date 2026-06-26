Infestação de piolhos provoca morte de menina de 3 anos nos Estados Unidos

As condições da casa em que viviam eram "repugnantes" e o espaço terá sido interditado. Os pais foram detidos e condenados por homicídio por negligência.

A morte de uma menina de três anos no estado de Nova Iorque está a gerar indignação nos Estados Unidos depois de as autoridades concluírem que a criança viveu uma situação prolongada de falta de cuidados.

A criança, identificada como Joycelynn Ann Dylewski pelo New York Post, morreu em fevereiro de 2025, depois de uma infestação grave de piolhos, situação que provocou uma anemia grave, resultando na falência do coração e de outros orgãos vitais.

Segundo a mesma fonte, terão sido encontrados insetos na cara e no couro cabeludo da menina e até "uma barata chegou a cair do seu gorro de inverno, quando lhe foi retirado da cabeça". Os dentes da criança também se encontravam apodrecidos.

As condições da casa em que viviam eram "repugnantes", e estava a abarrotar de lixo em todas as divisões. As autoridades consideraram o espaço inabitável e terá sido interditado.

Pais assumiram responsabilidade em tribunal

Os pais, Matthew Dylewski, de 34 anos, e Samantha Dylewski, de 33 anos, foram condenados por homicídio por negligência, este mês, e podem estar sujeitos até quatro anos de prisão.

"Queria ter morrido no lugar da minha filha. Ainda hoje penso assim... Penso nisso constantemente. Nada vai mudar. Ainda quero morrer para poder estar com ela.", lamentou o pai de Joycelynn durante a setença.

A investigação concluiu que a criança não terá recebido os cuidados médicos e de higiene necessários durante um período prolongado, levando as autoridades a considerar que a situação poderia ter sido evitada.

Após a decisão judicial, os quatro irmãos da menina, filhos do casal, foram retirados da sua guarda.