segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Infestação de piolhos provoca morte de menina de 3 anos nos Estados Unidos

As condições da casa em que viviam eram "repugnantes" e o espaço terá sido interditado. Os pais foram detidos e condenados por homicídio por negligência.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Infestação de piolhos provoca morte de menina de 3 anos nos Estados Unidos

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

A morte de uma menina de três anos no estado de Nova Iorque está a gerar indignação nos Estados Unidos depois de as autoridades concluírem que a criança viveu uma situação prolongada de falta de cuidados.

A criança, identificada como Joycelynn Ann Dylewski pelo New York Post, morreu em fevereiro de 2025, depois de uma infestação grave de piolhos, situação que provocou uma anemia grave, resultando na falência do coração e de outros orgãos vitais.

Segundo a mesma fonte, terão sido encontrados insetos na cara e no couro cabeludo da menina e até "uma barata chegou a cair do seu gorro de inverno, quando lhe foi retirado da cabeça". Os dentes da criança também se encontravam apodrecidos.

As condições da casa em que viviam eram "repugnantes", e estava a abarrotar de lixo em todas as divisões. As autoridades consideraram o espaço inabitável e terá sido interditado.

Pais assumiram responsabilidade em tribunal

Os pais, Matthew Dylewski, de 34 anos, e Samantha Dylewski, de 33 anos, foram condenados por homicídio por negligência, este mês, e podem estar sujeitos até quatro anos de prisão.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Queria ter morrido no lugar da minha filha. Ainda hoje penso assim... Penso nisso constantemente. Nada vai mudar. Ainda quero morrer para poder estar com ela.", lamentou o pai de Joycelynn durante a setença.

A investigação concluiu que a criança não terá recebido os cuidados médicos e de higiene necessários durante um período prolongado, levando as autoridades a considerar que a situação poderia ter sido evitada.

Após a decisão judicial, os quatro irmãos da menina, filhos do casal, foram retirados da sua guarda.

Temas

Criança
Estados Unidos
Piolhos
Higiene
Pais

Leia também

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Mais vistos

Destaques