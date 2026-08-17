Indonésia volta a tremer: novo sismo de 5,7 atinge ilha de Flores

O Governo provincial está a preparar um decreto para poder declarar o estado de emergência durante 14 dias. O objetivo será coordenar a ajudar com as autoridades.

Um novo sismo abalou a Indoésia esta segunda-feira. Desta vez, um abalo de 5,7 foi sentido na ilha indonésia de Flores, no leste do país. É o segundo terramoto em dois dias, após um outro que matou 53 pessoas e deixou 137 feridos.

O segundo sismo ocorreu por volta das 08h46 locais (01h46 em Lisboa), a 35,6 quilómetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi registado a cerca de 42,1 quilómetros a noroeste de Ende, a cidade mais populosa da ilha.

Recorde-se que a ilha já tinha sido atingida no sábado por um sismo de magnitude 7,7 que se fez seguir de cerca de mil réplicas, com 46 a serem sentidas pela população. Mais de 5 mil pessoas foram retiradas das suas casas, estando agora divididas entre pavilhões desportivos e outros pontos de evacuação.

O Governo provincial está a preparar um decreto para poder declarar o estado de emergência durante 14 dias. O objetivo será coordenar a ajudar com as autoridades.

Sismos não é uma novidade para a Indonésia, que se situa sobre o designado "Anel de Fogo do Pacífico": uma zona de elevada atividade sísmica e vulcânica. Aqui, registam-se cerca de 7 mil sismos por ano.