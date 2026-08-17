segunda-feira, 17 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Indonésia volta a tremer: novo sismo de 5,7 atinge ilha de Flores

O Governo provincial está a preparar um decreto para poder declarar o estado de emergência durante 14 dias. O objetivo será coordenar a ajudar com as autoridades.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Prichard Colón morre aos 33 anos, quase 11 anos depois de sofrer uma lesão cerebral no boxe

Relacionados

Onze grandes terramotos já abalaram o mundo em 2026. O mais forte chegou aos 7.8

Dois terramotos separados por apenas 39 segundos na Venezuela, um sismo de magnitude 7,8 nas Filipinas e, mais recentemente, outro de 7,7 na Indonésia. 2026 tem sido marcado por fortes abalos sísmicos em diferentes pontos do planeta, mas segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o número registado até agora mantém-se dentro dos padrões históricos.
Onze grandes terramotos já abalaram o mundo em 2026. O mais forte chegou aos 7.8

Sismo de magnitude 7,7 atinge a Indonésia. Pouco depois, Espanha também tremeu

Um forte sismo atingiu a região de Flores, na Indonésia, enquanto um segundo abalo, de magnitude 5, foi registado na província espanhola de Granada. Os dois ocorreram com pouco mais de uma hora de diferença.
Sismo de magnitude 7,7 atinge a Indonésia. Pouco depois, Espanha também tremeu

Incêndio em barco com 131 pessoas a bordo deixa 19 desaparecidos na Indonésia

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Incêndio em barco com 131 pessoas a bordo deixa 19 desaparecidos na Indonésia

Um novo sismo abalou a Indoésia esta segunda-feira. Desta vez, um abalo de 5,7 foi sentido na ilha indonésia de Flores, no leste do país. É o segundo terramoto em dois dias, após um outro que matou 53 pessoas e deixou 137 feridos.

O segundo sismo ocorreu por volta das 08h46 locais (01h46 em Lisboa), a 35,6 quilómetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi registado a cerca de 42,1 quilómetros a noroeste de Ende, a cidade mais populosa da ilha.

Recorde-se que a ilha já tinha sido atingida no sábado por um sismo de magnitude 7,7 que se fez seguir de cerca de mil réplicas, com 46 a serem sentidas pela população. Mais de 5 mil pessoas foram retiradas das suas casas, estando agora divididas entre pavilhões desportivos e outros pontos de evacuação.

O Governo provincial está a preparar um decreto para poder declarar o estado de emergência durante 14 dias. O objetivo será coordenar a ajudar com as autoridades.

Sismos não é uma novidade para a Indonésia, que se situa sobre o designado "Anel de Fogo do Pacífico": uma zona de elevada atividade sísmica e vulcânica. Aqui, registam-se cerca de 7 mil sismos por ano.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Indonésia
Sismo
Flores
Anel de Fogo do Pacífico
Réplicas sismo

Leia também

Trump ameaça bombardear Omã se o país bloquear acordo com Irão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou bombardear Omã caso o país interfira num acordo sobre o Estreito de Ormuz. A ameaça surge enquanto Mascate e Teerão negoceiam, à margem de Washington, um mecanismo para gerir o tráfego marítimo nesta rota petrolífera estratégica
Trump ameaça bombardear Omã se o país bloquear acordo com Irão

Último adeus a Bonnie Tyler: funeral realiza-se esta segunda-feira

Ao som do seu maior êxito, o cortejo fúnebre percorreu as ruas da sua terra natal no fim de semana, com os fãs a acompanhar.
Último adeus a Bonnie Tyler: funeral realiza-se esta segunda-feira

Primeiro-ministro britânico troca mensagens com falso chefe de gabinete de Trump

O primeiro-ministro britânico Andy Burnham terá trocado mensagens com uma pessoa que se fazia passar por Susie Wiles, chefe de gabinete de Donald Trump. O caso foi comunicado à Casa Branca, que garante não estar relacionado com uma nova pirataria do telemóvel de Wiles.
Primeiro-ministro britânico troca mensagens com falso chefe de gabinete de Trump

Mais vistos

Destaques