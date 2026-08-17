Indonésia eleva para 68 número de mortos e 213 de feridos no sismo de sábado

O sismo de magnitude 7,7 que atingiu no sábado a ilha de Flores, na Indonésia, provocou pelo menos 68 mortos e 213 feridos. Mais de cinco mil pessoas foram retiradas das suas casas e as operações de socorro continuam, depois de cerca de mil réplicas

Pelo menos 68 pessoas morreram e 213 ficaram feridas na sequência do forte sismo que atingiu, no sábado, a ilha de Flores, no leste da Indonésia, segundo o mais recente balanço divulgado esta segunda-feira pelas autoridades locais.

O número de vítimas mortais aumentou face ao balanço anterior, que apontava para 53 mortos e 137 feridos. As equipas de emergência continuam no terreno, embora as autoridades ainda não tenham divulgado uma estimativa do número de pessoas que poderão estar desaparecidas sob os escombros.

De acordo com a Agência de Gestão de Catástrofes da Indonésia, a maioria das mortes ocorreu nos distritos de Manggarai, onde foram contabilizadas 26 vítimas, e Manggarai Oriental, com 24 mortos.

Foram ainda registadas vítimas mortais nos distritos de Nagekeo (oito), Sikka (quatro), Ende (dois), Manggarai Ocidental (dois) e Ngada (dois).

O sismo, de magnitude 7,7 na escala de Richter, teve o epicentro localizado a cerca de 62 quilómetros de Ende, a localidade mais populosa da ilha de Flores. O abalo provocou danos e obrigou à retirada de mais de cinco mil pessoas, que foram encaminhadas para abrigos temporários.

Cerca de mil réplicas após o sismo

Desde o primeiro abalo, foram registadas cerca de mil réplicas, aumentando a dificuldade das operações de socorro e levando as autoridades a manterem uma forte mobilização no terreno.

Perante a dimensão da tragédia, o Governo provincial declarou o estado de emergência por 14 dias, permitindo reforçar a coordenação da resposta entre as autoridades locais e o poder central.

A Indonésia encontra-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma extensa zona de intensa atividade sísmica e vulcânica que atravessa várias regiões do Pacífico. O país regista milhares de sismos todos os anos, embora a maioria seja de intensidade moderada e não provoque danos significativos.