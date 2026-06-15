Incêndio na Grécia faz quatro vítimas mortais. Eram todos irmãos

As vítimas são um homem e três mulheres com idades entre os 69 e os 88 anos.

Quatro irmãos idosos morreram esta segunda-feira na sequência de um incêndio que consumiu a habitação onde residiam em Konitsa, uma localidade situada na região de Épiro, no noroeste da Grécia.

Segundo a agência de notícias grega ANA, as vítimas são um homem e três mulheres, todos irmãos e com idades entre os 69 e 88 anos, que viviam num contentor desde 1996 devido a um terramoto que atingiu a região.

As causas do incêndio permanecem desconhecidas e estão a ser investigadas pelas autoridades. Até ao momento, não foram divulgadas informações que apontem para origem criminosa. Segundo a mesma fonte, uma vela ou numa lamparina a petróleo poderá ter sido a razão.

Segundo, os vizinhos, as vítimas sofriam de problemas de saúde e viviam em condições precárias.