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Incêndio "muito violento" em prédio de Maiorca faz dois mortos e mais de 20 feridos

O Corpo de Bombeiros de Maiorca informa que uma dúzia de pessoas mantém-se ainda dentro do edifício.
Redação
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Incêndio "muito violento" em prédio de Maiorca faz dois mortos e mais de 20 feridos

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Duas pessoas morreram e, pelo menos, 24 estão ferias na sequência de um incêndio num prédio residencial em Magaluf, Maiorca. Dos 24 feridos, oito são bombeiros, de acordo com a Europa Press.

O incêndio, descrito como "muito violento", terá tido origem no terceiro andar, embora ainda não tenha sido revelada a causa concreta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Maiorca, uma dúzia de pessoas mantém-se ainda dentro do edifício. Os bombeiros garantem que todas estarão em segurança dentro da sua casa e que poderão sair após estabilizarem o fumo que se espalhou pelo prédio.

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