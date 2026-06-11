Incêndio "muito violento" em prédio de Maiorca faz dois mortos e mais de 20 feridos

O Corpo de Bombeiros de Maiorca informa que uma dúzia de pessoas mantém-se ainda dentro do edifício.

Duas pessoas morreram e, pelo menos, 24 estão ferias na sequência de um incêndio num prédio residencial em Magaluf, Maiorca. Dos 24 feridos, oito são bombeiros, de acordo com a Europa Press.

O incêndio, descrito como "muito violento", terá tido origem no terceiro andar, embora ainda não tenha sido revelada a causa concreta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Maiorca, uma dúzia de pessoas mantém-se ainda dentro do edifício. Os bombeiros garantem que todas estarão em segurança dentro da sua casa e que poderão sair após estabilizarem o fumo que se espalhou pelo prédio.