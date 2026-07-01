Incêndio em prédio na Bélgica faz pelo menos cinco mortos e vários feridos

Além do prédio ter sido evacuado, também os moradores ao redor foram alertados para manterem as janelas e portas fechadas.

Um grande incêndio num prédio residencial em Antuérpia, Bélgica, provocou a morte de, pelo menos, cinco pessoas. Há ainda vários feridos, embora os números não sejam oficiais.

De acordo com o divulgado pela Associated Press, o incêndio terá começado a meio da manhã desta quarta-feira, no oitavo de dez andares do prédio no bairro Linkeroever. As imagens partilhadas nas redes sociais mostram uma longa coluna de fumo negro e moradores do prédio a tentarem escapar.

"Neste momento, infelizmente, pelo menos 5 pessoas morreram no incêndio. Há também um número significativo de pessoas gravemente feridas, assim como várias levemente feridas", anunciou o porta-voz da polícia de Antuérpia, Kim Bastiaens, à emissora belga VTm, citada pela AP.

Além do prédio ter sido evacuado, também os moradores ao redor foram alertados para manterem as janelas e portas fechadas e desligarem ventiladores devido ao fumo denso no ar. A causa do incêndio ainda não é conhecida.

No local estiveram várias equipas de socorro e da polícia, incluindo uma equipa especializada em drones.