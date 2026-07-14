terça-feira, 14 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Incêndio em prédio em construção no centro de Bruxelas faz vários mortos e deixa desaparecidos

As causas do incêndio permanecem desconhecidas.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Incêndio em prédio em construção no centro de Bruxelas faz vários mortos e deixa desaparecidos
AFP

Portugal escapa a nova "cúpula de calor" na Europa, mas chuva prevista não chega para travar a seca

Várias pessoas morreram esta terça-feira na sequência de um incêndio que atingiu um edifício em construção no centro de Bruxelas, na Bélgica. O fogo deflagrou numa obra de renovação localizada na Praça De Brouckère, obrigando à mobilização de dezenas de operacionais de emergência e desencadeando uma vasta operação de busca.

As autoridades belgas confirmaram que foram encontrados vários corpos no interior de um dos poços dos elevadores do edifício, embora o número exato de vítimas mortais ainda não tenha sido oficialmente divulgado. Além disso, seis trabalhadores continuam desaparecidos, enquanto prosseguem as operações de resgate.

Mais de 200 trabalhadores estavam na obra

Segundo os bombeiros de Bruxelas, citados pela Reuters, no momento em que o incêndio começou encontravam-se mais de 200 pessoas a trabalhar no edifício, num grande projeto de reabilitação situado numa das principais zonas comerciais da cidade.

O primeiro foco de incêndio, que começou nos pisos inferiores, foi rapidamente controlado. No entanto, as chamas propagaram-se através das caixas dos elevadores até um piso subterrâneo, dificultando significativamente as operações de combate ao fogo e de busca por vítimas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Três pessoas com queimaduras foram transportadas para o hospital

Além das vítimas mortais, três trabalhadores sofreram ferimentos devido a queimaduras e foram transportados para unidades hospitalares.

Causa do incêndio continua por esclarecer

As autoridades ainda não conseguiram determinar o que esteve na origem do incêndio.

A inspeção do trabalho e as autoridades judiciais belgas abriram uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente, enquanto as equipas de emergência prosseguem as buscas pelos trabalhadores que continuam desaparecidos.

(em atualização)

Temas

Incêndio
Bruxelas
Obras
Edifício
Desaparecidos

Leia também

Sismo na Venezuela: sobe para 117 o número de portugueses e lusodescendentes mortos. Há ainda 51 desaparecidos

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 22 das vítimas mortais são crianças.
Sismo na Venezuela: sobe para 117 o número de portugueses e lusodescendentes mortos. Há ainda 51 desaparecidos

Incêndio em prédio em construção no centro de Bruxelas faz vários mortos e deixa desaparecidos

As causas do incêndio permanecem desconhecidas.
Incêndio em prédio em construção no centro de Bruxelas faz vários mortos e deixa desaparecidos

Caso Maddie: Scotland Yard recebe "dossiê crucial" com alegadas provas contra principal suspeito do desaparecimento

Também detetives britânicos afirmaram ter evidências físicas ligadas ao alemão de que Madeleine está morta. 
Caso Maddie: Scotland Yard recebe "dossiê crucial" com alegadas provas contra principal suspeito do desaparecimento

Mais vistos

Destaques