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Incêndio em orfanato na Argélia mata pelo menos 11 crianças

As chamas tiveram origem no posto médico da instituição de acolhimento infantil, nos arredores de Argel. As operações de combate ao fogo continuavam durante a manhã desta quinta-feira.
Redação
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Incêndio em orfanato na Argélia mata pelo menos 11 crianças
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Pelo menos 11 crianças morreram e 19 pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou, na madrugada desta quinta-feira, num orfanato situado em Mohammadia, nos arredores de Argel, capital da Argélia.

De acordo com a Defesa Civil argelina, o fogo teve início no posto médico da Fundação de Assistência à Infância, uma instituição dedicada ao acolhimento de menores.

"As equipas da Defesa Civil continuam as operações para extinguir o incêndio que teve início na Fundação de Assistência à Infância, localizada no município de Mohammadia", indicou o organismo, através de um comunicado.

As autoridades não divulgaram, para já, as causas do incêndio, que permanecia ativo durante a manhã desta quinta-feira, enquanto decorriam as operações de combate às chamas e de assistência às vítimas.

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