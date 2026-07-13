Incêndio em Espanha: identificadas seis vítimas mortais, cinco são estrangeiras

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Incêndio em Almería está controlado e mil desalojados começam a regressar a casa após tragédia que fez 12 mortos
O incêndio florestal que devastou a zona de Los Gallardos, em Almería, no sul de Espanha, está controlado, anunciou este domingo o presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno. As autoridades autorizaram o regresso gradual de cerca de mil pessoas desalojadas, enquanto prosseguem as buscas por eventuais vítimas numa tragédia que provocou, pelo menos, 12 mortos
Pelo menos seis das 13 pessoas que morreram no incêndio em Almería, no sul de Espanha, já foram identificadas pelas autoridades espanholas.
Trata-se de três homens e três mulheres, cinco deles estrangeiros, de acordo com o Diario de Almería. Entre as vítimas está um casal britânico, uma mulher francesa e um homem belga.
As operações relacionadas com o violento incêndio continuam, numa tentativa de encontrar pessoas incontactáveis ou mais vítimas da “tragédia sem precedentes”.
As chamas, que deflagraram na passada quinta-feira, consumiram uma área de cerca de 6.600 hectares. Há ainda 23 desaparecidos.