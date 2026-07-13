Incêndio em Espanha: identificadas seis vítimas mortais, cinco são estrangeiras

As chamas, que deflagraram na passada quinta-feira, consumiram uma área de cerca de 6.600 hectares. Há ainda 23 desaparecidos.

Pelo menos seis das 13 pessoas que morreram no incêndio em Almería, no sul de Espanha, já foram identificadas pelas autoridades espanholas.

Trata-se de três homens e três mulheres, cinco deles estrangeiros, de acordo com o Diario de Almería. Entre as vítimas está um casal britânico, uma mulher francesa e um homem belga.

As operações relacionadas com o violento incêndio continuam, numa tentativa de encontrar pessoas incontactáveis ou mais vítimas da “tragédia sem precedentes”.

As chamas, que deflagraram na passada quinta-feira, consumiram uma área de cerca de 6.600 hectares. Há ainda 23 desaparecidos.