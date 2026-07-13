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Incêndio em Espanha: identificadas seis vítimas mortais, cinco são estrangeiras

As chamas, que deflagraram na passada quinta-feira, consumiram uma área de cerca de 6.600 hectares. Há ainda 23 desaparecidos.
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Pelo menos seis das 13 pessoas que morreram no incêndio em Almería, no sul de Espanha, já foram identificadas pelas autoridades espanholas.

Trata-se de três homens e três mulheres, cinco deles estrangeiros, de acordo com o Diario de Almería. Entre as vítimas está um casal britânico, uma mulher francesa e um homem belga.

As operações relacionadas com o violento incêndio continuam, numa tentativa de encontrar pessoas incontactáveis ou mais vítimas da “tragédia sem precedentes”.

As chamas, que deflagraram na passada quinta-feira, consumiram uma área de cerca de 6.600 hectares. Há ainda 23 desaparecidos.

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