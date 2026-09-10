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Incêndio em escola na RD Congo mata pelo menos 17 pessoas, incluindo crianças

Pelo menos 17 pessoas morreram num incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa escola de Bukavu, cidade do leste da República Democrática do Congo controlada por rebeldes. Fontes locais apontam para diferentes números de vítimas, enquanto dezenas de alunos foram hospitalizados
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Pelo menos 17 pessoas morreram num incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa escola de Bukavu, cidade do leste da República Democrática do Congo (RDC) que se encontra sob controlo de grupos rebeldes, segundo fontes médicas citadas pela Reuters.

O número de vítimas ainda não está, contudo, confirmado. Testemunhas no local disseram ter ajudado a colocar 17 corpos, entre homens e crianças, numa ambulância.

Um centro de saúde local informou ter recebido 10 corpos de vítimas do incêndio, enquanto outro hospital confirmou ter recebido mais de 50 estudantes, indicando que 14 terão morrido.

Corneille Nangaa, coordenador da aliança rebelde, apresentou um balanço inferior, estimando em cerca de 10 o número de vítimas mortais. À Reuters, admitiu não dispor ainda de um número exato.

Causa do incêndio ainda é desconhecida

O fogo deflagrou durante a manhã numa escola de Bukavu. As causas do incêndio não são ainda conhecidas e as circunstâncias em que o fogo começou estão a ser investigadas.

A cidade de Bukavu está desde 2025 sob controlo da aliança rebelde AFC/M23, apoiada pelo Ruanda, na sequência da ofensiva lançada pelo grupo no leste da República Democrática do Congo.

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A região tem sido palco de intensos confrontos e de uma grave crise humanitária, com o conflito a provocar deslocações de população e a afetar o funcionamento de serviços essenciais.

Outro incêndio matou 22 pessoas no fim de semana

O incêndio em Bukavu ocorre poucos dias depois de outro fogo ter provocado 22 mortos em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo.

O incêndio deflagrou no passado sábado durante uma receção de casamento. Segundo o autarca Norbert Mushinga, citado pela agência Anadolu, existe a suspeita de que uma falha elétrica tenha estado na origem do fogo.

Os dois incidentes ocorrem num país que enfrenta uma situação de elevada instabilidade, particularmente no leste, onde a ofensiva da AFC/M23 levou os rebeldes a assumir o controlo de importantes centros urbanos, incluindo Bukavu.

O balanço do incêndio na escola permanece provisório e poderá sofrer alterações à medida que as autoridades e as unidades de saúde confirmem o número de mortos e feridos.

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