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Incêndio em barco com 131 pessoas a bordo deixa 19 desaparecidos na Indonésia

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
SOL/Lusa
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Um barco com 131 pessoas a bordo, com partida da ilha turística de Bali, incendiou-se hoje no estreito de Lombok, tendo as autoridades da Indonésia iniciado uma operação que já permitiu resgatar 112 pessoas.

O incidente ocorreu por volta das 04:39 (21:39 de terça-feira em Lisboa), quando o Gabinete de Busca e Salvamento em Mataram – a principal cidade da ilha de Lombok – recebeu um alerta de emergência, informou a Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia (Basarnas), em comunicado.

O barco KMP Putri Yasmin, que se incendiou por razões ainda desconhecidas, transportava 131 pessoas e viajava do porto de Padangbai, no sudeste de Bali, para o porto de Lembar, no sudoeste de Lombok, segundo a Basarnas.

Padangbai serve de ponto de partida para os barcos de passageiros que viajam de Bali, visitada anualmente por milhões de turistas estrangeiros, para destinos em Lombok, como as ilhas Gili.

Do total de pessoas a bordo do barco, 112 foram retiradas, enquanto os esforços de resgate continuam para as restantes 19, segundo as autoridades.

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O chefe do Gabinete de Busca e Salvamento de Mataram, Muhamad Hariyadi, afirmou em comunicado de imprensa que as equipas de resgate em barcos foram mobilizadas imediatamente após a receção do alerta para realizar as operações de evacuação, bem como um helicóptero para "uma vigilância aérea mais ampla".

O Gabinete de Busca e Salvamento de Denpasar (Bali) também está a participar na operação, juntamente com a Marinha da Indonésia, a polícia de Lombok Ocidental, a Autoridade Portuária de Lembar, iates privados e residentes locais.

Os acidentes marítimos são comuns na Indonésia devido às fracas infraestruturas, sobrecarga de passageiros e carga, fiscalização pouco rigorosa das normas de segurança e condições climatéricas adversas.

No início de agosto, um incêndio num ferry na costa de Madura (Java Oriental) fez três mortos, enquanto em julho de 2025, três pessoas morreram noutro incêndio num ferry com 580 pessoas a bordo na província de Celebes do Norte.

Os navios são um dos principais meios de transporte no arquipélago indonésio, que compreende mais de 17 mil ilhas e tem uma população de aproximadamente 290 milhões.

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