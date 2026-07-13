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Incêndio em bar de Banguecoque faz pelo menos 27 vítimas mortais e dezenas de feridos

Um curto-circuito no ar condicionado poderá ter causado o incêndio.
Redação
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Pelo menos 27 pessoas morreram e 63 ficaram feridas, 22 das quais em estado crítico, na sequência de um incêndio que deflagrou num bar em Banguecoque, capital da Tailândia, na noite de domingo, revelou Suriyachai Rawiwan, diretor do departamento de prevenção e mitigação de catástrofes, segundo a Reuters.

A tragédia ocorreu no Na Ladprao, um conhecido espaço de entretenimento localizado no norte da cidade, e está a ser investigada pelas autoridades locais.

Segundo as autoridades tailandesas, o incêndio começou pouco antes da meia-noite e propagou-se rapidamente pelo edifício, obrigando dezenas de clientes a tentarem fugir em pânico. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, em cerca de meia hora, mas quando entraram no interior do estabelecimento, encontraram um cenário de grande destruição.

"A maioria das vítimas correu para a parte de trás do edifício, para a casa de banho, e não havia sinalização clara de uma saída de emergência", disse o primeiro-ministro Anutin Charnvirakul, que visitou o local na manhã desta segunda-feira.

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Curto-circuito no ar condicionado poderá ter causado o incêndio

Os primeiros relatos indicam que um músico que atuava no palco terá visto fumo a sair de um quadro elétrico momentos antes de se ouvir uma explosão. Logo depois, o fornecimento de eletricidade foi interrompido e o espaço encheu-se rapidamente de fumo, dificultando a fuga dos clientes.

Muitas das vítimas foram encontradas nas casas de banho situadas na parte posterior do edifício, onde terão procurado refúgio para escapar às chamas e ao fumo intenso.

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