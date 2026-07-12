Incêndio em Almería está controlado e mil desalojados começam a regressar a casa após tragédia que fez 12 mortos

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O presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, anunciou este domingo que o incêndio florestal que deflagrou junto a Los Gallardos, na província de Almería, foi dado como controlado, permitindo o início do regresso às habitações de cerca de mil pessoas que tinham sido retiradas por precaução.
Numa publicação na rede social X, o governante revelou que o Plano Infoca, o dispositivo andaluz de combate aos incêndios florestais, considerou o fogo estabilizado após vários dias de intenso combate às chamas.
"Boas notícias. Após dias muito difíceis, o Plano Infoca considera estabilizado o incêndio em Los Gallardos", escreveu Juanma Moreno.
Durante uma visita ao posto de comando avançado instalado em Turre, o presidente regional explicou que o incêndio está "delimitado e controlado", motivo pelo qual o nível de alerta operacional foi reduzido para o nível 1, autorizando o regresso gradual da população evacuada.
Apesar da evolução favorável, Juanma Moreno sublinhou que os operacionais permanecerão no terreno até à extinção total do incêndio, agradecendo o trabalho desenvolvido pelas equipas de combate às chamas e restantes meios envolvidos na operação.
Segundo o balanço mais recente das autoridades andaluzas, o incêndio consumiu cerca de 7.000 hectares de área florestal, num perímetro de aproximadamente 40 quilómetros.
A tragédia provocou, até ao momento, 12 mortos, cujas identidades ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Paralelamente, a Guarda Civil recebeu oito participações de desaparecimento, mantendo em curso as operações de busca.
Além dos bombeiros e restantes meios de combate ao fogo, cerca de 100 operacionais continuam a percorrer a área afetada para localizar eventuais vítimas e garantir que não subsistem focos de risco.
As autoridades consideram que a estabilização do incêndio representa uma etapa decisiva na resposta à emergência, embora os trabalhos no terreno continuem nos próximos dias para assegurar a extinção completa das chamas e avaliar a dimensão dos danos causados.