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Imigrante mexicano morre após ser baleado por agente do ICE em Houston. Família contesta versão das autoridades

As autoridades norte-americanas alegam que a vítima tentou atropelar um agente durante uma operação de imigração. A família garante que o homem vivia há 35 anos nos Estados Unidos e estava a regularizar a sua situação.
Redação
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Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

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Um cidadão mexicano morreu na terça-feira depois de ter sido baleado por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), em Houston, no estado do Texas, durante uma ação que terminou de forma violenta e que está agora a ser investigada pelas autoridades.

Existem diferenças na forma como o incidente é descrito. O ICE garante, através de um comunicado citado pela imprensa norte-americana, que os agentes participavam numa "operação de fiscalização direcionada" e que Lorenzo Salgado Araujo foi intercetado no âmbito dessa ação. Em contrapartida, meios como a Reuters, o Wall Street Journal e o The Guardian descrevem o episódio como tendo ocorrido durante uma abordagem ao veículo conduzido pela vítima, no âmbito de uma operação Stop, sem enfatizarem que a interceção integrava uma operação específica de imigração.

Segundo o ICE, Lorenzo Salgado Araujo, descrito pela agência como um "estrangeiro ilegal", tentou fugir ao volante da carrinha que conduzia.

De acordo com a versão divulgada pelas autoridades federais, o homem "embateu contra um veículo do ICE, recusou-se a obedecer a várias ordens verbais e utilizou o seu veículo como arma, numa tentativa de atropelar um agente do ICE".

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Na sequência do confronto, o agente disparou sobre o condutor. O ICE sustenta que o "agente disparou a sua arma em legítima defesa". Lorenzo Salgado Araujo foi transportado para uma unidade hospitalar, onde acabou por morrer devido aos ferimentos.

Família rejeita narrativa das autoridades

A família contesta a versão apresentada pelo ICE. Nas redes sociais, o filho da vítima, Ronaldo Salgado, afirma que o pai vivia nos Estados Unidos há cerca de 35 anos, juntamente com a mulher e os três filhos, trabalhava na construção civil e "estava a tratar da obtenção da sua autorização de trabalho através do processo legal".

Segundo familiares e organizações de apoio à comunidade latina, Lorenzo Salgado Araujo seguia para mais um dia de trabalho quando foi intercetado pelos agentes federais.

Investigação já foi aberta

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias da atuação dos agentes. Em paralelo, o FBI instaurou um inquérito por uma "possível agressão a um agente da autoridade".

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Também a deputada democrata pelo Texas Sylvia Garcia pediu uma "investigação completa e imparcial" para esclarecer o que aconteceu.

Segundo dados citados pela Reuters, o número de detenções de imigrantes nos Estados Unidos tem aumentado significativamente, com cerca de duas mil detenções diárias registadas na última semana. Desde janeiro de 2025, pelo menos seis pessoas morreram após terem sido baleadas por agentes federais de imigração.

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