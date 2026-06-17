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Imagens mostram segundos de terror: menina fica pendurada em janela e é salva no último instante

O momento foi captado em vídeo e mostra uma criança agarrada ao parapeito de uma janela, vários metros acima da rua, em Londres. Depois de segundos de grande tensão, um homem e um agente da polícia conseguiram evitar a queda e salvar a menina.
Redação
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Uma menina viveu momentos de grande aflição depois de ficar pendurada no parapeito de uma janela de um edifício em Ilford, no leste de Londres. A criança acabou por ser resgatada por um homem e por um agente da polícia, num momento dramático que foi filmado por testemunhas.

As imagens mostram a menina agarrada à extremidade da janela, por cima de uma loja, enquanto várias pessoas observavam a situação com preocupação a partir da rua.

Durante vários minutos, a criança tentou manter-se segura enquanto uma mulher, a partir de uma janela próxima, procurava ajudá-la e estendia os braços na sua direção.

Criança caiu e foi apanhada por homem e polícia

O momento de maior tensão aconteceu quando a menina perdeu a força e acabou por cair.

Nas imagens é possível ouvir os gritos das pessoas que estavam na rua, antes de a criança ser agarrada por um homem que se encontrava num parapeito inferior e por um agente da polícia.

Depois do resgate, ouviram-se aplausos e várias pessoas gritaram “well done” e “good job” ("bom trabalho", em tradução livre), numa demonstração de alívio pelo desfecho da situação.

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O episódio aconteceu na terça-feira e a gravação rapidamente começou a circular nas redes sociais.

Polícia alertada devido à segurança da criança

A Polícia Metropolitana de Londres informou que os agentes foram chamados ao local pouco depois das 15h20, após um alerta relacionado com a segurança de uma criança.

De acordo com a força policial, a menina terá permanecido pendurada no parapeito durante pelo menos nove minutos, o período em que os agentes estiveram no local antes do resgate.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana explicou que os agentes foram alertados “na sequência de preocupações relacionadas com a segurança de uma criança que tinha subido para o parapeito de uma janela”.

O responsável acrescentou: “A menina foi colocada em segurança às 15h32 por um agente presente no local e por um membro do público”.

A polícia confirmou ainda que “não sofreu quaisquer ferimentos”.

Resgate mobilizou pessoas que estavam na rua

As imagens do salvamento mostram a reação imediata de quem assistia à cena, com várias pessoas a tentar acompanhar os movimentos da menina e dos responsáveis pelo resgate.

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Apesar do momento de elevado risco, a intervenção terminou sem feridos.

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