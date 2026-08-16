Ilha grega de Salamina em chamas: dois mortos e centenas de pessoas retiradas

Dois incêndios deflagraram quase em simultâneo. Foram mobilizados 150 bombeiros, quatro aviões e seis helicópteros

Duas pessoas morreram na ilha grega de Salamina, perto de Atenas, onde dois incêndios eclodiram hoje quase ao mesmo tempo, provocando a retirada de centenas de pessoas do local, segundo informações dos bombeiros.

"Dois corpos foram encontrados" perto da praia de Peristeria, no sul da ilha, disse um membro dos serviços de emergência à agência France-Presse (AFP).

"Foi dada uma ordem de retirada. Centenas de turistas e residentes permanentes estão envolvidos", declarou um porta-voz dos bombeiros, Yiannis Artopios, à estação pública ERT.

Os dois incêndios foram detetados "quase simultaneamente", em duas zonas conhecidas para banhos no sul e no leste da ilha, acrescentou.

Cerca de 150 bombeiros foram mobilizados, além de quatro aviões e seis helicópteros.

A guarda costeira enviou cinco navios.

A ilha de Salamina é um destino popular para os habitantes de Atenas durante as férias e fins de semana.