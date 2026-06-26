Houve quem fosse avisado antes dos sismos atingirem a Venezuela. Saiba como funciona o sistema que pode salvar vidas

Um alerta de emergência emitido pelos smartphones segundos antes de a terra começar a tremer: e que pode salvar a sua vida.

Os dois sismos que atingiram a Venezuela na passada quarta-feira afetaram milhares de pessoas. Desde relatos de testemunhas a vídeos que mostram o momento em que o abalo os atinge, são várias as partilhas nas redes sociais.

Mas uma das mais inusitadas está relacionada com um alerta de emergência emitido pelos smartphones segundos antes de a terra começar a tremer.

"Terramoto próximo: pode sentir tremores. Magnitude inicial de 6,2 a aproximadamente 355 quilómetros" - foi este o aviso que surgiu nos ecrãs dos dispositivos, emitido pelo Sistema de Alertas de Terramoto do Android, um sistema da Google.

O que é este sistema?

Aquilo que uma parte da população venezuelana recebeu faz parte de uma funcionalidade gratuita do Google que transforma os smartphones Android numa vasta rede colaborativa de deteção de sismos. No fundo, o seu smartphone passa a funcionar como um "mini-sismómetro".

O sistema pode emitir dois tipos de alerta:

O primeiro serve para avisar sobre sismos mais ligeiros e fornecer informação aos seus utilizadores sobre o que acabou de ocorrer.

O segundo deverá "chamar a atenção" ainda antes do tremor de terra mais forte, servindo como alerta de prevenção para os utilizadores se protegerem.

Como funciona?

O sistema da Google assenta nos acelerómetros integrados nos smartphones - sensores eletrónicos internos dos smartphones que medem a aceleração, movimentos, vibrações e a força da gravidade.

O alerta à Google acontece quando vários telemóveis na mesma região registam uma vibração característica de um tremor de terra. Após validação nas centrais da tecnológica, o alerta é enviado aos utilizadores.

Este sistema apenas funciona uma vez que a velocidade da internet é superior à velocidade de propagação das ondas sísmicas - mas é de notar que é mais eficaz para utilizadores afastados do epicentro do fenómeno natural.

Os testemunhos na Venezuela

Nas redes sociais foi partilhado um vídeo que mostra um homem em casa no momento em que recebeu o alerta sísmico no telemóvel. Levantou-se de imediato, foi buscar a filha e dirigiu-se para um local seguro: pouco mais de dez segundos depois, o edifício começou a abanar.