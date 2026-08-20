quinta-feira, 20 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem procurado pela polícia no Reino Unido é detido enquanto dormia no telhado após dois dias barricado

A polícia registou ocorrências em algumas propriedades danificadas devido à atuação do arguido, mas garante apoio aos residentes afetados.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem procurado pela polícia no Reino Unido é detido enquanto dormia no telhado após dois dias barricado
Redes sociais

Principal suspeito da morte de turista português na Albânia era segurança na praia onde ocorreu o homicídio

Uma detenção no Reino Unido está a dar que falar. Um homem de 37 anos foi detido após dois dias barricado. Foi apanhado pelos polícias porque estava… a dormir no telhado. 

Tudo aconteceu numa propriedade na Reservoir Street, em Salford. De acordo com a Polícia de Greater Manchester, as autoridades foram acionadas após outra força de segurança ter solicitado a  detenção do homem. Este era procurado por uma ordem de regresso à cadeia, segundo a BBC

O caso terminou de forma segura, com a detenção do suspeito na tarde de sábado, permanecendo agora sob custódia. É suspeito de perturbação da ordem pública, danos criminosos, crimes relacionados com a ordem pública, furto em residência e agressão a dois agentes da polícia.

A polícia registou ocorrências em algumas propriedades danificadas devido à atuação do arguido, mas garante apoio aos residentes afetados.

As imagens da detenção foram partilhadas no Youtube pelas Polícia de Greater Manchester, onde é visível o homem a dormir, e a ter ações violentas após se aperceber da presença dos polícias no telhado da propriedade. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a detetive chefe inspetora Helen Bagnall, da divisão de Salford da Polícia de Greater Manchester, dois agentes sofreram ferimentos ligeiros.

Temas

Reino Unido
Reservoir Street
Ordem de regresso à cadeia
Polícia de Greater Manchester
Furto em residência

Leia também

UE garante abastecimento de gás no inverno com reservas a 62%

A Comissão Europeia garantiu que a situação do abastecimento de gás na UE é estável e sem riscos para o inverno, apesar do encerramento do Estreito de Ormuz e do calor. Bruxelas desvalorizou os alertas da norueguesa Equinor, que duvida que a meta de 80% de armazenamento seja atingida
UE garante abastecimento de gás no inverno com reservas a 62%

Homem procurado pela polícia no Reino Unido é detido enquanto dormia no telhado após dois dias barricado

A polícia registou ocorrências em algumas propriedades danificadas devido à atuação do arguido, mas garante apoio aos residentes afetados.
Homem procurado pela polícia no Reino Unido é detido enquanto dormia no telhado após dois dias barricado

Morre aos 101 anos o homem que passou mais de 70 anos preso. Era o recluso mais antigo dos Estados Unidos

Francis Clifford Smith morreu depois de uma vida marcada por mais de sete décadas atrás das grades. Viu a própria execução ser marcada por oito vezes e chegou a receber a chamada última refeição em todas elas.
Morre aos 101 anos o homem que passou mais de 70 anos preso. Era o recluso mais antigo dos Estados Unidos

Mais vistos

Destaques