Homem procurado pela polícia no Reino Unido é detido enquanto dormia no telhado após dois dias barricado

A polícia registou ocorrências em algumas propriedades danificadas devido à atuação do arguido, mas garante apoio aos residentes afetados.

Uma detenção no Reino Unido está a dar que falar. Um homem de 37 anos foi detido após dois dias barricado. Foi apanhado pelos polícias porque estava… a dormir no telhado.

Tudo aconteceu numa propriedade na Reservoir Street, em Salford. De acordo com a Polícia de Greater Manchester, as autoridades foram acionadas após outra força de segurança ter solicitado a detenção do homem. Este era procurado por uma ordem de regresso à cadeia, segundo a BBC.

O caso terminou de forma segura, com a detenção do suspeito na tarde de sábado, permanecendo agora sob custódia. É suspeito de perturbação da ordem pública, danos criminosos, crimes relacionados com a ordem pública, furto em residência e agressão a dois agentes da polícia.

A polícia registou ocorrências em algumas propriedades danificadas devido à atuação do arguido, mas garante apoio aos residentes afetados.

As imagens da detenção foram partilhadas no Youtube pelas Polícia de Greater Manchester, onde é visível o homem a dormir, e a ter ações violentas após se aperceber da presença dos polícias no telhado da propriedade.

Segundo a detetive chefe inspetora Helen Bagnall, da divisão de Salford da Polícia de Greater Manchester, dois agentes sofreram ferimentos ligeiros.