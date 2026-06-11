Homem morto a tiro no centro Barcelona. É o segundo caso em menos de 72 horas

As autoridades não efetuaram qualquer detenção até ao momento.

As autoridades catalãs estão a investigar a morte de um homem que foi baleado na cabeça em plena luz do dia no centro de Barcelona, durante a presença de Papa Leão XIV na cidade.

O homicídio ocorreu na manhã desta quarta-feira, cerca das 10 horas, perto de um dos escritórios da Polícia Nacional, na rua Balmes, segundo o El País.

Segundo as autoridades locais, a vítima foi atingida por um disparo na cabeça e o óbito foi declarado no local. O suspeito colocou-se em fuga, contudo as imagens da videovigilância conseguiram captar a sua identidade. Tinha vestido uns calções curtos e levava um capacete de bicicleta na mão.

A investigação está a cargo dos Mossos d'Esquadra, que procuram agora identificar a vítima, que se encontrava sem documentos, e apurar as circunstâncias e a motivação do crime. Testemunhas relataram que o autor dos disparos abandonou a zona a pé após o ataque.

A arma do crime, uma arma de fogo, já terá sido encontrada pelas autoridades, debaixo do capacete que o homem trazia consigo.

A polícia mantém a investigação em curso e não efetuou, até ao momento, qualquer detenção relacionada com o caso.

Segundo homicídio à queima roupa em menos de 72 horas

O outro homicídio ocorreu no domingo, dia 7 de junho, quando um homem terá sido atingido com vários disparos pelas costas, na Zona Franca de Barcelona, na rua de Minería.

O caso ocorreu no mesmo local, onde a 16 de maio deste ano, foi assassinado outro homem.

Cresce a preocupação com a violência armada

Dados divulgados pelos Mossos d'Esquadra indicam que os incidentes com armas de fogo têm vindo a aumentar na Catalunha nos últimos anos. Em 2025 foram contabilizados 93 tiroteios, um aumento significativo em comparação com os cerca de 50 registados em 2023.

Desde o início deste ano, pelo menos seis pessoas foram mortas a tiro na região, quatro delas na cidade de Barcelona, segundo dados avançados pela imprensa espanhola.

As autoridades admitem que parte destes crimes poderá estar relacionada com o crime organizado e o tráfico de droga, embora, para já, não tenham sido divulgadas conclusões sobre o homicídio ocorrido na rua Balmes.