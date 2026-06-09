Homem morre em centro de detenção sob custódia do ICE no Louisiana. É o 19.º detido a morrer desde o início do ano

É a segunda morte no mesmo centro de detenção em menos dois meses.

Um homem de 43 anos morreu numa instalação dos Serviços de Imigração dos EUA (ICE) no estado de Louisiana. É a segunda morte no mesmo centro de detenção em menos de dois meses, que está a ser alvo de investigação.

A vítima foi identificada como Mamuka Artmeladze, natural da Geórgia, detido há quatro meses. Foi encontrado já sem vida no Centro Correcional de Winn, em Winnfield, na passada quinta-feira. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.

O ICE informou, citado pela NBC News, que as causas da morte estão ainda por apurar através dos resultados da autópsia.

Aquela instalação abriga mais de 1.500 detidos do sexo masculino, a maioria sem antecedentes criminais. Artmeladze entrou ilegalmente nos EUA em data ainda por apurar, sendo que a polícia fronteiriça permitiu que ele permanecesse no país sob supervisão do ICE. Foi detido no Alabama em fevereiro deste ano, após o ICE determinar que não tinha mais condições para permanecer nos Estados Unidos.

Artmeladze é o 19.º detido que morreu sob custódia do ICE este ano e o segundo em menos de dois meses naquele centro de detenção. Alejandro Cabrera, de 49 anos, foi encontrado inconsciente no dia 11 de abril durante a revista de segurança. A autópsia determinou que o homem, natural do México, morreu por causas naturais devido a doenças cardiovasculares.

As duas mortes ocorreram ao mesmo tempo que aquele centro está a ser investigado por acusações de negligência médica perante os detidos, bem como de "condições desumanas" nas quais vivem os mais de 1.500 homens, algo que o ICE nega veemente.