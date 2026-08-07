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Homem morre ao tentar entrar ilegalmente em Ceuta de parapente

A vítima terá perdido o controlo do equipamento e caiu à água.
Redação
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PJ. Amigo de Neves também fez obras na casa do financeiro

O corpo de um jovem migrante foi recuperado esta sexta-feira depois de ter tentado entrar ilegalmente em Ceuta, recorrendo a um parapente. O homem caiu pouco antes de alcançar território espanhol, numa zona próxima da fronteira norte, segundo a CNN Portugal.

O jovem terá perdido o controlo do equipamento e caiu à água.

De acordo com as autoridades espanholas, o alerta foi dado durante a manhã, levando à mobilização da Guarda Civil e dos serviços de emergência. À chegada ao local, os operacionais encontraram a vítima já sem vida.

Até ao momento, sabe-se que o jovem era subsaariano, mas não se sabe a sua identidade.

Método de entrada pouco habitual

Embora a esmagadora maioria das tentativas de entrada irregular em Ceuta ocorra por via marítima ou através da vedação fronteiriça, as autoridades têm vindo a registar, de forma pontual, tentativas de acesso por meios aéreos ligeiros, como parapentes motorizados.

Este tipo de travessia continua a ser considerado excecional e particularmente perigoso, devido às condições meteorológicas frequentemente adversas na região do Estreito de Gibraltar, onde o vento pode dificultar o controlo da aeronave e aumentar significativamente o risco de acidente.

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