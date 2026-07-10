Homem ficou com a "cabeça e ombros” pendurados fora do avião. Voo da Ryanair obrigado a aterrar de emergência

O incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, quando o Boeing 737-800 já estava a uma altitude de cerca de 6.000 metros.

Um voo da Ryanair com destino a Memmingen, na Alemanha, foi obrigado a regressar de emergência ao aeroporto de Salónica, na Grécia, depois de uma janela da cabine se ter desprendido pouco após a descolagem, provocando uma despressurização [diminuição repentina da pressão interna num ambiente fechado em relação ao exterior] e momentos de pânico entre os passageiros.

O incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, quando o Boeing 737-800 já estava a uma altitude de cerca de 6.000 metros, segundo o New York Post.

Os passageiros ouviram um barulho “como o de um pneu a rebentar”, disse um passageiro à Rádio Salónica, de acordo com a Agence France-Presse.

De acordo com os relatos, a vítima, um cidadão sérvio com 61 anos, viajava junto à janela danificada e foi parcialmente projetado para o exterior da aeronave, ficando com a “cabeça e ombros” pendurados para fora, enquanto vários passageiros, incluindo a sua mulher, o seguravam.

“A mulher dele segurou-o durante cinco minutos para que ele não saísse”, afirmou o passageiro. “Com a ajuda de muitos passageiros, conseguiram puxá-lo para dentro da cabine."Investigação deverá apurar as causas

Oxigénio acionado e regresso imediato

Na sequência da perda de pressão na cabine, as máscaras de oxigénio foram automaticamente acionadas e a tripulação iniciou os procedimentos de emergência, regressando ao aeroporto de Salónica, onde a aterragem decorreu em segurança.

O passageiro que ocupava o lugar junto à janela sofreu queimaduras por fricção e recebeu assistência médica em terra. Segundo a Ryanair, apenas um passageiro necessitou de cuidados médicos após a aterragem.

Investigação deverá apurar as causas

Segundo a mesma fonte, a janela terá sido atingida por destroços provenientes de uma avaria num dos motores da aeronave, embora essa informação ainda não tenha sido oficialmente confirmada pelas autoridades responsáveis pela investigação do incidente.

As causas do sucedido serão agora apuradas pelas entidades competentes.