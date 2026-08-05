Homem de 35 anos acusado de matar menina de nove anos na Escócia

A criança morreu pouco depois de ter sido encontrada com ferimentos graves numa zona industrial. As autoridades escocesas confirmam que o homem acusado conhecia a vítima e indicam que, nesta fase da investigação, não existem indícios de envolvimento de outras pessoas.

Um homem de 35 anos foi formalmente acusado de homicídio na sequência da morte de uma menina de nove anos, ocorrida na cidade escocesa de Arbroath, confirmou a Polícia da Escócia.

O suspeito comparecerá no Tribunal do Xerife de Forfar esta quarta-feira, enquanto prosseguem as diligências para esclarecer todas as circunstâncias que envolveram a morte da criança.

Criança não resistiu aos ferimentos

Os factos remontam à madrugada de segunda-feira, quando os serviços de emergência foram chamados a uma zona industrial da cidade, após relatos de uma criança gravemente ferida.

A menina foi assistida no local e transportada de urgência para o Ninewells Hospital, em Dundee, mas acabou por morrer pouco tempo depois, apesar dos esforços das equipas médicas.

Família encontrava-se de férias

De acordo com a BBC, a criança fazia parte de uma família oriunda de West Yorkshire, em Inglaterra, que se encontrava temporariamente na região, onde estava instalada num parque de campismo próximo da zona industrial.

Investigação aponta para caso isolado

A Polícia escocesa confirmou que o homem acusado conhecia a vítima e indicou que, nesta fase da investigação, não existem indícios de envolvimento de outras pessoas.

Os investigadores continuam a recolher prova e a ouvir testemunhas, mas sublinham que não há qualquer risco acrescido para a população.

Entretanto, foram criadas equipas de apoio à família da menina, enquanto a comunidade local presta homenagem à criança, deixando flores e mensagens junto ao local onde foi encontrada.