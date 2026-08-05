quarta-feira, 05 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem de 35 anos acusado de matar menina de nove anos na Escócia

A criança morreu pouco depois de ter sido encontrada com ferimentos graves numa zona industrial. As autoridades escocesas confirmam que o homem acusado conhecia a vítima e indicam que, nesta fase da investigação, não existem indícios de envolvimento de outras pessoas.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem de 35 anos acusado de matar menina de nove anos na Escócia
Dreamstime

Surto de ciclosporíase nos EUA faz primeiras vítimas mortais e ultrapassa 18 mil casos

Um homem de 35 anos foi formalmente acusado de homicídio na sequência da morte de uma menina de nove anos, ocorrida na cidade escocesa de Arbroath, confirmou a Polícia da Escócia.

O suspeito comparecerá no Tribunal do Xerife de Forfar esta quarta-feira, enquanto prosseguem as diligências para esclarecer todas as circunstâncias que envolveram a morte da criança.

Criança não resistiu aos ferimentos

Os factos remontam à madrugada de segunda-feira, quando os serviços de emergência foram chamados a uma zona industrial da cidade, após relatos de uma criança gravemente ferida.

A menina foi assistida no local e transportada de urgência para o Ninewells Hospital, em Dundee, mas acabou por morrer pouco tempo depois, apesar dos esforços das equipas médicas.

Família encontrava-se de férias

De acordo com a BBC, a criança fazia parte de uma família oriunda de West Yorkshire, em Inglaterra, que se encontrava temporariamente na região, onde estava instalada num parque de campismo próximo da zona industrial.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Investigação aponta para caso isolado

A Polícia escocesa confirmou que o homem acusado conhecia a vítima e indicou que, nesta fase da investigação, não existem indícios de envolvimento de outras pessoas.

Os investigadores continuam a recolher prova e a ouvir testemunhas, mas sublinham que não há qualquer risco acrescido para a população.

Entretanto, foram criadas equipas de apoio à família da menina, enquanto a comunidade local presta homenagem à criança, deixando flores e mensagens junto ao local onde foi encontrada.

Temas

Homem de 35 anos
Menina
Homicídio
Polícia da Escócia
Investigação

Leia também

Objeto voador não identificado encerra aeroporto alemão e leva investigação para unidade antiterrorismo

Um drone com um engenho explosivo obrigou ao encerramento parcial do Aeroporto de Leipzig/Halle, na Alemanha, durante a madrugada. O incidente levou ao desvio de voos, danificou um avião de carga e está agora a ser investigado pelas autoridades antiterrorismo
Objeto voador não identificado encerra aeroporto alemão e leva investigação para unidade antiterrorismo

Brasil reduz presença diplomática na Argentina após novos ataques de Milei a Lula

O Governo brasileiro decidiu reduzir a presença diplomática na Argentina, numa medida inédita entre os dois países, após Javier Milei voltar a insultar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A crise agrava as tensões entre Brasília e Buenos Aires
Brasil reduz presença diplomática na Argentina após novos ataques de Milei a Lula

Perez Hilton recebe assistência hospitalar após transmissão em direto no TikTok

O blogger e comentador norte-americano foi transportado para o hospital depois de uma emissão que levou vários espectadores a alertarem as autoridades.
Perez Hilton recebe assistência hospitalar após transmissão em direto no TikTok

Mais vistos

Destaques