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Homem de 26 anos confessa homicídio de escocesa encontrada dentro de uma mala em Atenas

De acordo com as autoridades, foi aberto um processo criminal por homicídio intencional, roubo e violação da lei relativa a armas.
Redação
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Homem de 26 anos confessa homicídio de escocesa encontrada dentro de uma mala em Atenas
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Criança de dois anos desaparecida é encontrada numa zona de mato em Vila Franca de Xira

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As autoridades gregas informaram este domingo que procederam à detenção de um cidadão afegão relacionado com a morte de uma mulher escocesa cujo corpo foi encontrado dentro de uma mala num prédio abandonado no centro de Atenas. 

A vítima trata-se de Elisabeth-Jane Ross, de 38 anos. Descrita pela família e amigos como um “anjo cheio de inocência e bondade”, estava na Grécia há cerca de três semanas.

O suspeito é um cidadão do Afeganistão, de 26 anos, que, após ser levado para interrogatório pela divisão de homicídios da Grécia dois dias após o corpo da vítima ter sido encontrado, terá confessado o crime, de acordo com o The Guardian.

De acordo com as autoridades, foi aberto um processo criminal por homicídio intencional, roubo e violação da lei relativa a armas, uma vez que foram encontradas várias na casa do suspeito.

O corpo de Ross foi encontrado no dia 18 de julho, dentro de uma mala. A descoberta foi feita por um homem sem abrigo, num edifício abandonado no bairro de Kypseli.

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Grécia
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