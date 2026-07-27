Homem ataca três mulheres com "duas facas de cozinha" em Paris. Duas delas estão em estado grave

As autoridades detiveram o suspeito poucos minutos depois e investigam agora as motivações do ataque.

Três mulheres ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de um ataque à faca ocorrido esta segunda-feira na zona da Porte de Clichy, no 17.º arrondissement de Paris, em França.

O suspeito, um homem de 31 anos, foi rapidamente imobilizado por um agente que estava fora de seviço. Acabou por ser detida no local.

O ataque ocorreu durante a manhã, cerca das 10h30, junto a uma zona movimentada da capital francesa. Segundo a Reuters, o agressor utilizava "duas facas de cozinha" e atacou aleatoriamente três mulheres, com idades entre os 19 e os 36 anos.

Duas vítimas sofreram ferimentos graves

As três vítimas foram transportadas para unidades hospitalares. Duas encontram-se em estado grave, embora, segundo o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, não corram perigo de vida.

Uma das mulheres sofreu ferimentos na zona abdominal e outra foi atingida nas costas. A terceira vítima sofreu lesões consideradas ligeiras.

Suspeito fez declarações incoerentes

Após a detenção, o suspeito terá feito declarações consideradas incoerentes pelas autoridades, que continuam a tentar apurar a sua identidade e as motivações do ataque.

Até ao momento, não existem indícios que permitam confirmar uma motivação terrorista. O Ministério Público Nacional Antiterrorista acompanha a evolução do caso, mas ainda não assumiu formalmente a investigação.