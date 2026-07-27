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Homem ataca três mulheres com "duas facas de cozinha" em Paris. Duas delas estão em estado grave

As autoridades detiveram o suspeito poucos minutos depois e investigam agora as motivações do ataque.
Redação
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Homem ataca três mulheres com "duas facas de cozinha" em Paris. Duas delas estão em estado grave

Ratoeira humana no Campo Grande

Três mulheres ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de um ataque à faca ocorrido esta segunda-feira na zona da Porte de Clichy, no 17.º arrondissement de Paris, em França.

O suspeito, um homem de 31 anos, foi rapidamente imobilizado por um agente que estava fora de seviço. Acabou por ser detida no local.

O ataque ocorreu durante a manhã, cerca das 10h30, junto a uma zona movimentada da capital francesa. Segundo a Reuters, o agressor utilizava "duas facas de cozinha" e atacou aleatoriamente três mulheres, com idades entre os 19 e os 36 anos.

Duas vítimas sofreram ferimentos graves

As três vítimas foram transportadas para unidades hospitalares. Duas encontram-se em estado grave, embora, segundo o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, não corram perigo de vida.

Uma das mulheres sofreu ferimentos na zona abdominal e outra foi atingida nas costas. A terceira vítima sofreu lesões consideradas ligeiras.

Suspeito fez declarações incoerentes

Após a detenção, o suspeito terá feito declarações consideradas incoerentes pelas autoridades, que continuam a tentar apurar a sua identidade e as motivações do ataque.

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Até ao momento, não existem indícios que permitam confirmar uma motivação terrorista. O Ministério Público Nacional Antiterrorista acompanha a evolução do caso, mas ainda não assumiu formalmente a investigação.

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