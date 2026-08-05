Homem armado é detido num campo de golfe da Califórnia dois dias antes da visita de Donald Trump ao local

Um homem armado foi detido num campo de golfe de Donald Trump, na Califórnia, dois dias antes de uma visita do Presidente norte-americano ao local. As autoridades dizem que o suspeito levantou preocupações por estar a fotografar e filmar a zona onde decorria o planeamento da segurança.

Um homem armado foi detido num campo de golfe pertencente ao Presidente norte-americano na Califórnia, dois dias antes de uma visita de Donald Trump ao local, programada para terça-feira à noite, anunciaram as autoridades de Los Angeles.

O homem levantou suspeitas quando "foi visto a passear pelo campo de golfe, a tirar fotografias e a filmar, e parecia estar a vigiar as atividades relacionadas com o planeamento da segurança", lê-se num comunicado.

A detenção ocorreu no domingo à tarde neste campo de golfe situado em Rancho Palos Verdes, perto de Los Angeles. Trump chegou ao local na terça-feira à noite para um jantar de angariação de fundos organizado pelo comité nacional do Partido Republicano.

Armas e munições encontradas na viatura e em casa

O suspeito, identificado como Jeanine John Taele, tinha "um carregador de 16 munições" no bolso das calças.

Ao revistarem o automóvel deste homem de 38 anos, agentes do xerife do condado de Los Angeles apreenderam também "uma pistola carregada" e outro carregador com munições, segundo o comunicado.

Foi posteriormente realizada uma busca no domicílio do homem, em Downey, nos subúrbios de Los Angeles, pelo xerife e pelos serviços antiterrorismo do FBI.

No local, descobriram uma espingarda de assalto, uma pistola, um colete à prova de balas, carregadores de grande capacidade, munições, dois aparelhos de rádio e "vários cadernos com declarações preocupantes".

Os investigadores apresentaram o processo na manhã de terça-feira à procuradoria de Los Angeles, que se pronunciará sobre eventuais acusações.

Trump já foi alvo de várias ameaças

Desde a última campanha presidencial, Donald Trump foi alvo de múltiplas tentativas de assassinato.

Em julho de 2024, foi ferido na orelha por um atirador que se tinha posicionado num telhado com vista para um comício de campanha em Butler, na Pensilvânia.

Em setembro do mesmo ano, um homem armado foi detido nas imediações do Trump International Golf Club em West Palm Beach, na Flórida, enquanto o Presidente jogava.

No passado mês de abril, Trump teve de ser retirado de emergência da gala da imprensa em Washington, quando um homem armado tentou entrar na sala e se desencadeou um tiroteio.

Visita decorre em plena campanha eleitoral

A visita de Trump ao campo de golfe californiano na terça-feira é fechada à imprensa. O Presidente deverá defender o mandato e angariar apoios financeiros, a cerca de três meses das eleições intercalares, nas quais a maioria republicana no Congresso está em risco.

As visitas à Califórnia, estado tradicionalmente democrata, são pouco frequentes.

Poucas horas antes da chegada de Trump, e antes de ser conhecida a detenção do suspeito, o governador Gavin Newsom criticou a administração norte-americana por continuar a bloquear as ajudas federais destinadas à reconstrução de Los Angeles, 18 meses depois dos incêndios que devastaram a cidade.

Newsom afirmou esperar que "a visita do Presidente Trump permita fazer chegar diretamente às famílias que estão a reconstruir após os incêndios de Los Angeles os fundos federais de reconstrução aguardados há tanto tempo".

"É a oportunidade para o Presidente honrar o seu compromisso de fornecer a estes sobreviventes os fundos que lhes prometeu", acrescentou. "Há momentos que transcendem a política. Este poderia ser um deles, Senhor Presidente".