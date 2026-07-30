"Hoje é um dia incrivelmente difícil": encontrado corpo que poderá ser de Parker Wells, menino autista desaparecido no Canadá

A polícia acredita que o corpo encontrado corresponde ao menino de 11 anos desaparecido desde 16 de julho, uma vez que as roupas encontradas coincidem com aquelas que vestia quando foi visto pela última vez. Ainda assim, a identificação oficial só será confirmada após a realização dos exames forenses.

O corpo de uma criança encontrado no nordeste de Calgary, no Canadá, esta quarta-feira, poderá ser o de Parker Wells, o menino de 11 anos que estava desaparecido há quase duas semanas e cuja busca mobilizou centenas de voluntários, equipas de resgate e milhares de habitantes da cidade.

O anúncio foi feito pela chefe da Polícia de Calgary, Katie McLellan, durante uma conferência de imprensa, esclarecendo que a identificação formal ainda depende da autópsia e dos procedimentos do gabinete do médico-legista. Por esse motivo, as autoridades continuam a referir que "acreditam" que o corpo seja de Parker.

Corpo foi encontrado numa conduta subterrânea

Segundo explicou a Polícia de Calgary, a descoberta ocorreu após o aparecimento de novos indícios. Na terça-feira, dia 28 de julho, um popular terá encontrado um sapato, numa área verde a oeste da autoestrada Deerfoot Trail e alertou imediatamente as autoridades.

Ao deslocarem-se para a zona com base nesse alerta, as equipas de busca oficiais localizaram o outro sapato da criança mesmo à entrada de uma conduta de escoamento.

Posteriormente, o corpo foi localizado no interior de uma rede de condutas subterrâneas, num local que, segundo as autoridades, não era visível a partir do exterior e exigiu equipamento técnico especializado para ser inspecionado.

As circunstâncias da morte continuam a ser investigadas e, para já, a polícia não avançou com qualquer conclusão sobre a forma como o menino ali terá entrado.

Família pede privacidade

Após o anúncio da descoberta, a família de Parker pediu privacidade para viver o luto, agradecendo o apoio prestado pela comunidade ao longo das buscas.

A Polícia de Calgary deixou também uma mensagem de reconhecimento aos voluntários, equipas de emergência e cidadãos que participaram na operação, sublinhando que o empenho demonstrado ao longo de quase duas semanas refletiu o impacto que o desaparecimento do menino teve em toda a cidade.

Uma busca que mobilizou toda a comunidade

Parker Wells desapareceu a 16 de julho, depois de sair da casa onde se encontrava aos cuidados de terceiros, em Calgary. O menino, descrito como neurodivergente e não verbal, foi visto pela última vez a caminhar sozinho por vários bairros da cidade, imagens que ficaram registadas por câmaras de videovigilância.

Desde então, a polícia lançou uma operação de grande dimensão que envolveu centenas de agentes, equipas cinotécnicas, drones, unidades montadas, mergulhadores e cerca de 500 voluntários. Foram analisadas milhares de horas de gravações de videovigilância e recebidas centenas de denúncias da população.

Ao longo da investigação, as autoridades insistiram repetidamente que não existiam indícios de crime e mantiveram sempre a esperança de encontrar Parker com vida, apelando aos residentes para verificarem garagens, arrecadações, casas devolutas e outros locais onde o menino pudesse ter procurado abrigo.