"Hoje é um dia incrivelmente difícil": encontrado corpo que poderá ser de Parker Wells, menino autista desaparecido no Canadá

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O corpo de uma criança encontrado no nordeste de Calgary, no Canadá, esta quarta-feira, poderá ser o de Parker Wells, o menino de 11 anos que estava desaparecido há quase duas semanas e cuja busca mobilizou centenas de voluntários, equipas de resgate e milhares de habitantes da cidade.
O anúncio foi feito pela chefe da Polícia de Calgary, Katie McLellan, durante uma conferência de imprensa, esclarecendo que a identificação formal ainda depende da autópsia e dos procedimentos do gabinete do médico-legista. Por esse motivo, as autoridades continuam a referir que "acreditam" que o corpo seja de Parker.
Corpo foi encontrado numa conduta subterrânea
Segundo explicou a Polícia de Calgary, a descoberta ocorreu após o aparecimento de novos indícios. Na terça-feira, dia 28 de julho, um popular terá encontrado um sapato, numa área verde a oeste da autoestrada Deerfoot Trail e alertou imediatamente as autoridades.
Ao deslocarem-se para a zona com base nesse alerta, as equipas de busca oficiais localizaram o outro sapato da criança mesmo à entrada de uma conduta de escoamento.
Posteriormente, o corpo foi localizado no interior de uma rede de condutas subterrâneas, num local que, segundo as autoridades, não era visível a partir do exterior e exigiu equipamento técnico especializado para ser inspecionado.
As circunstâncias da morte continuam a ser investigadas e, para já, a polícia não avançou com qualquer conclusão sobre a forma como o menino ali terá entrado.
Família pede privacidade
Após o anúncio da descoberta, a família de Parker pediu privacidade para viver o luto, agradecendo o apoio prestado pela comunidade ao longo das buscas.
A Polícia de Calgary deixou também uma mensagem de reconhecimento aos voluntários, equipas de emergência e cidadãos que participaram na operação, sublinhando que o empenho demonstrado ao longo de quase duas semanas refletiu o impacto que o desaparecimento do menino teve em toda a cidade.
Uma busca que mobilizou toda a comunidade
Parker Wells desapareceu a 16 de julho, depois de sair da casa onde se encontrava aos cuidados de terceiros, em Calgary. O menino, descrito como neurodivergente e não verbal, foi visto pela última vez a caminhar sozinho por vários bairros da cidade, imagens que ficaram registadas por câmaras de videovigilância.
Desde então, a polícia lançou uma operação de grande dimensão que envolveu centenas de agentes, equipas cinotécnicas, drones, unidades montadas, mergulhadores e cerca de 500 voluntários. Foram analisadas milhares de horas de gravações de videovigilância e recebidas centenas de denúncias da população.
Ao longo da investigação, as autoridades insistiram repetidamente que não existiam indícios de crime e mantiveram sempre a esperança de encontrar Parker com vida, apelando aos residentes para verificarem garagens, arrecadações, casas devolutas e outros locais onde o menino pudesse ter procurado abrigo.