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Helicóptero cai na ilha grega de Sifnos e mata três pessoas

Três pessoas morreram após a queda de um helicóptero privado na ilha grega de Sifnos. A aeronave despenhou-se pouco depois da descolagem, na zona de Tholos, e incendiou-se. O piloto e dois passageiros morreram. As causas do acidente ainda são desconhecidas
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Helicóptero cai na ilha grega de Sifnos e mata três pessoas

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rês pessoas morreram esta segunda-feira na sequência da queda de um helicóptero privado na ilha grega de Sifnos, nas Cíclades, informaram as autoridades locais.

A aeronave despenhou-se pouco depois da descolagem, na zona de Tholos, tendo-se incendiado após a queda. O acidente provocou a morte do piloto e dos dois passageiros que seguiam a bordo.

As autoridades gregas ainda não divulgaram a identidade das vítimas nem esclareceram as circunstâncias que terão provocado o acidente.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação social locais mostram o que aparenta ser o local da queda, numa encosta árida. Nas imagens é possível observar uma bola de fogo seguida de uma coluna de fumo negro.

As equipas de emergência foram mobilizadas para o local, enquanto as autoridades iniciaram as diligências destinadas a determinar as causas do acidente.

Acidente ocorre em plena época turística

Sifnos é uma das ilhas mais procuradas das Cíclades, arquipélago situado no mar Egeu e um dos principais destinos turísticos da Grécia.

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A ilha é conhecida pelas praias, aldeias tradicionais e paisagens costeiras e encontra-se atualmente em plena época alta de turismo.

O acidente ocorreu, por isso, numa altura de elevada afluência de visitantes às ilhas gregas.

As autoridades deverão agora investigar as condições em que ocorreu a descolagem e os fatores que levaram à queda do helicóptero.

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Queda de helicóptero
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Cíclades
Tholos
Três mortos

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