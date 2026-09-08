Harry e Meghan surpreendidos com carta de Carlos III

O regresso de Harry e Meghan ao Reino Unido não altera o estatuto do casal perante a Casa Real. Uma carta enviada em nome de Carlos III recorda que os duques de Sussex são cidadãos privados e já não desempenham funções oficiais. O casal terá sido apanhado de surpresa pela comunicação.

O príncipe Harry e Meghan Markle terão ficado surpreendidos com uma carta enviada em nome do rei Carlos III que reafirma que o casal continua a ser constituído por cidadãos privados e não desempenha qualquer função oficial em representação da Coroa britânica.

A comunicação surge depois de os duques de Sussex terem regressado ao Reino Unido no final de agosto, seis anos depois de terem deixado o país para viver nos Estados Unidos. Harry e Meghan viajaram acompanhados pelos dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet.

Apesar da mudança de residência da família, a carta deixa claro que não houve qualquer alteração ao estatuto dos Sussex.

Carta recorda decisão tomada em 2020

A carta foi enviada na segunda-feira pelo Lord Chamberlain, o mais alto responsável da Casa Real britânica, a departamentos governamentais, às Forças Armadas, aos Lordes-Tenentes — representantes do monarca em todo o Reino Unido — e à equipa do duque.

O documento recorda que, em janeiro de 2020, Harry e Meghan deixaram de desempenhar funções representativas em nome do soberano e deixaram de ser membros ativos da família real.

A comunicação reafirma que essa situação se mantém e que o regresso do casal ao Reino Unido não implica qualquer alteração ao seu estatuto.

A carta recupera ainda os termos do acordo alcançado entre Harry e a então rainha Isabel II em 2020, que previa independência financeira e maior proteção da vida privada do casal.

Em termos práticos, a posição dos duques de Sussex é equiparada à de cidadãos privados com interesses comerciais e atividades de natureza filantrópica.

Harry e Meghan terão sido apanhados de surpresa

Segundo um porta-voz dos duques de Sussex, Harry e Meghan receberam conhecimento da carta pouco antes de esta ser divulgada publicamente e ficaram surpreendidos com a comunicação.

A carta terá sido enviada na sequência de vários pedidos de esclarecimento sobre o estatuto do casal, numa altura em que se inicia um novo período da agenda oficial da família real britânica.

O documento determina igualmente que questões operacionais relacionadas com os Sussex sejam encaminhadas para as autoridades policiais competentes.

Segurança de Harry e Meghan volta a estar em discussão

A questão da segurança continua a ser um dos principais pontos de tensão entre Harry e as autoridades britânicas.

Desde que deixou de desempenhar funções oficiais, o príncipe tem contestado a redução do dispositivo de segurança financiado pelo Estado britânico para si e para a família. Harry tem pressionado o Ministério do Interior para que seja restabelecida uma proteção semelhante à que tinha quando era membro ativo da família real.

O Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), organismo responsável pela avaliação das medidas de segurança de figuras de destaque, deverá reunir-se esta semana para analisar o dispositivo atribuído aos Sussex.

Família mantém ligação ao Reino Unido

Apesar do afastamento da Casa Real, Harry e Meghan decidiram reforçar a ligação dos filhos ao Reino Unido.

Archie, de sete anos, e Lilibet, de cinco, foram matriculados numa escola britânica e deverão iniciar as aulas em setembro.

A família deverá instalar-se numa residência privada nos arredores de Londres, sem ligação oficial à Casa Real, mantendo, contudo, as propriedades que possui na Califórnia, nos Estados Unidos, e em Portugal.

O regresso ao Reino Unido acontece depois de anos marcados por uma relação difícil entre Harry, Meghan e os restantes membros da família real, com acusações e críticas públicas que contribuíram para aprofundar o afastamento dos Sussex da instituição.

A nova carta de Carlos III procura, assim, deixar formalmente claro que a presença do casal no Reino Unido não representa um regresso às funções oficiais que desempenhava antes de 2020.

Todo o trabalho de cariz solidário desenvolvido por Harry e Meghan continuará a ser considerado uma atividade privada, enquanto a correspondência e as questões administrativas relacionadas com o casal deverão ser tratadas diretamente pelo seu gabinete, que funciona de forma independente da Casa Real.