Harry e Meghan mudam filhos de escola após dois dias de aulas. Segurança está em causa

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O regresso do príncipe Harry e de Meghan Markle ao Reino Unido está a ser acompanhado por novas preocupações relacionadas com a segurança da família.
Os dois filhos do casal, Archie, de sete anos, e Lilibet, de cinco, vão deixar a escola que frequentaram durante apenas dois dias e passar para outro estabelecimento. A decisão foi tomada depois de uma avaliação das condições de segurança das deslocações entre a residência da família e a escola.
Um porta-voz de Harry e Meghan, segundo a BBC, explicou que esta mudança não deve ser interpretada como uma crítica ao estabelecimento escolar ou à forma como os filhos foram tratados. "Os pais continuam extremamente gratos a todos os professores e funcionários pelo amor, carinho e dedicação que demonstraram à sua família.", disse.
O problema estava nas deslocações
Segundo a mesma fonte, a principal dificuldade identificada pela equipa de segurança estava relacionada com o percurso diário.
A distância entre a residência da família e a escola, conjugada com o trânsito intenso na zona, dificultava o trabalho dos elementos de segurança que acompanham os Sussexes.
A avaliação realizada antes do início das aulas não terá permitido perceber totalmente os constrangimentos que surgiriam durante as deslocações reais. Com o regresso às aulas, a equipa terá concluído que o percurso não oferecia condições operacionais consideradas adequadas.
Harry e Meghan vão ter nova avaliação de segurança
A mudança dos filhos acontece ao mesmo tempo que as autoridades britânicas voltam a analisar as condições de segurança de Harry e Meghan.
O comité responsável pela proteção de membros da realeza e de outras figuras públicas, conhecido como RAVEC, decidiu realizar novas avaliações de risco para ambos depois do regresso da família ao Reino Unido.
No caso de Meghan, será a primeira avaliação deste tipo desde que o casal deixou de desempenhar funções oficiais na família real, em 2020. Harry já tinha sido alvo de uma nova avaliação em julho, mas essa análise ocorreu antes de a família decidir instalar-se novamente no Reino Unido.