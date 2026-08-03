Há um Mundial de Surf para cães na Califórnia e as imagens estão a conquistar a Internet

É já a 10.ª edição do concurso, que inclui um evento de adoção de animais de estimação, além de angariação de fundos para instituições locais de caridade animal.

Um campeonato de surf é algo comum de se assistir. Reúnem-se milhares em frente ao mar para apoiar os maiores surfistas do mundo. Mas neste caso… os protagonistas são amigos de quatro patas.

O Campeonato Mundial Anual de Surf Canino aconteceu este sábado na praia do norte da Califórnia.

Desde pequenos spaniels a grandes labradores, os cães foram avaliados por fatores como o tempo que conseguiam permanecer em cima da prancha, o tamanho da onda apanhada e a sua confiança.

É já a 10.ª edição do concurso, que inclui um evento de adoção de animais de estimação, além de angariação de fundos para instituições locais de caridade animal.

As imagens mostram os amigos de quatro patas equipados com coletes salva-vidas coloridos e pranchas de surf adaptadas, enquanto centenas de espectadores aplaudiam a partir do areal.