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Há pelo menos 35 feridos após acidente com autocarro na Catalunha

Quatro pessoas estão em estado grave.
Redação
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Há pelo menos 35 feridos após acidente com autocarro na Catalunha

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Um grave acidente com um autocarro ocorrido na Catalunha, nordeste de Espanha, provocou pelo menos 35 feridos, quatro dos quais em estado considerado grave. A informação é avançada pelo Serviço de Emergências Médicas, segundo a CNN Portugal.

O autocarro terá embatido com um veículo pesado e, posteriormente, colidiu com a fachada de um edifício e com uma paragem de autocarro, atingindo várias pessoas.

O acidente levou à ativação do plano de emergência PROCICAT, o plano de emergência multirrisco da Generalitat de Catalunya.

O alerta foi dado às 07h16 (06h16 em Portugal) e conta com várias equipas dos Bombeiros da Generalitat no local.

(em atualização)

Temas

Acidente
Autocarro
Catalunha
Feridos
Espanha

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