Há pelo menos 35 feridos após acidente com autocarro na Catalunha

Um grave acidente com um autocarro ocorrido na Catalunha, nordeste de Espanha, provocou pelo menos 35 feridos, quatro dos quais em estado considerado grave. A informação é avançada pelo Serviço de Emergências Médicas, segundo a CNN Portugal.
O autocarro terá embatido com um veículo pesado e, posteriormente, colidiu com a fachada de um edifício e com uma paragem de autocarro, atingindo várias pessoas.
O acidente levou à ativação do plano de emergência PROCICAT, o plano de emergência multirrisco da Generalitat de Catalunya.
O alerta foi dado às 07h16 (06h16 em Portugal) e conta com várias equipas dos Bombeiros da Generalitat no local.
(em atualização)