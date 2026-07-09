Grupo Inditex lança novidade: marcas vão ter etiquetas acessíveis para pessoas com deficiência visual

Sendo a inclusão a palavra de ordem, a Inditex decidiu introduzir uma inovação no setor que vai permitir que milhares de pessoas comprem roupa sem depender da ajuda de terceiros.

As marcas do grupo Inditex estão entre as mais conhecidas do mundo no setor da moda. Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius e Oysho fazem parte do dia a dia de milhões de consumidores.

Sendo a inclusão a palavra de ordem, o grupo espanhol decidiu introduzir uma inovação no setor.

Vai ser lançada uma etiqueta que permite que pessoas com deficiência visual consigam escanear qualquer produto de todas as marcas da empresa e com isso recebam informação sobre as suas características, tamanho e preço de forma autónoma. A novidade foi anunciada pelo CEO do grupo, Óscar García Maceiras, no seu discurso no âmbito da assembleia geral de acionistas da empresa.

É uma inovação em colaboração como o Grupo Social ONCE, uma organização espanhola, pioneira a nível mundial, dedicada à inclusão social e laboral e à melhoria da qualidade de vida de pessoas cegas, com deficiência visual ou outras incapacidades, e com a NaviLens, um sistema de sinalização acessível pioneiro, concebido para ajudar pessoas com deficiência visual.

Como vai funcionar?

Através de uma tecnologia própria, em cooperação com a NaviLens, todas as etiquetas de qualquer produto destas marcas terão um código QR possível de escanear com a aplicação das marcas.

O código, que não necessita de precisão no escaneamento para facilitar a utilização, irá reproduzir diretamente em som a informação essencial que o consumidor deve saber sobre a peça que está a escolher, sem a necessidade de chamar um colaborador para esse efeito.

O objetivo desta inovação é permitir que todas as pessoas consigam ter uma experiência de compra independente em todas as lojas do grupo.

Quando serão lançadas?

A medida já está a ser implementada de forma gradual desde o dia 1 de junho. Prevê-se que todos os produtos de todas as marcas possibilitem esta tecnologia na próxima estação primavera/verão, em 2027.

Numa próxima fase, prevê-se que o código QR seja integrado também nas etiquetas internas das peças, para que pessoas com deficiência visual possam utilizar o mesmo método em casa, sendo mais fácil identificar as peças no dia a dia.

Este é um passo que pretende tornar a experiência de compra — e a utilização das peças — mais autónoma, acessível e inclusiva.