quinta-feira, 09 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Grupo Inditex lança novidade: marcas vão ter etiquetas acessíveis para pessoas com deficiência visual

Sendo a inclusão a palavra de ordem, a Inditex decidiu introduzir uma inovação no setor que vai permitir que milhares de pessoas comprem roupa sem depender da ajuda de terceiros.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Grupo Inditex lança novidade: marcas vão ter etiquetas acessíveis para pessoas com deficiência visual
Dreamstime

Filha tentou salvar a mãe de alegada violação. Homem de 32 anos acabou detido pela PJ

As marcas do grupo Inditex estão entre as mais conhecidas do mundo no setor da moda. Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius e Oysho fazem parte do dia a dia de milhões de consumidores. 

Sendo a inclusão a palavra de ordem, o grupo espanhol decidiu introduzir uma inovação no setor.

Vai ser lançada uma etiqueta que permite que pessoas com deficiência visual consigam escanear qualquer produto de todas as marcas da empresa e com isso recebam informação sobre as suas características, tamanho e preço de forma autónoma. A novidade foi anunciada pelo CEO do grupo, Óscar García Maceiras, no seu discurso no âmbito da assembleia geral de acionistas da empresa. 

É uma inovação em colaboração como o Grupo Social ONCE, uma organização espanhola, pioneira a nível mundial, dedicada à inclusão social e laboral e à melhoria da qualidade de vida de pessoas cegas, com deficiência visual ou outras incapacidades, e com a NaviLens, um sistema de sinalização acessível pioneiro, concebido para ajudar pessoas com deficiência visual.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Como vai funcionar?

Através de uma tecnologia própria, em cooperação com a NaviLens, todas as etiquetas de qualquer produto destas marcas terão um código QR possível de escanear com a aplicação das marcas. 

O código, que não necessita de precisão no escaneamento para facilitar a utilização, irá reproduzir diretamente em som a informação essencial que o consumidor deve saber sobre a peça que está a escolher, sem a necessidade de chamar um colaborador para esse efeito.

O objetivo desta inovação é permitir que todas as pessoas consigam ter uma experiência de compra independente em todas as lojas do grupo. 

Quando serão lançadas?

A medida já está a ser implementada de forma gradual desde o dia 1 de junho. Prevê-se que todos os produtos de todas as marcas possibilitem esta tecnologia na próxima estação primavera/verão, em 2027. 

Numa próxima fase, prevê-se que o código QR seja integrado também nas etiquetas internas das peças, para que pessoas com deficiência visual possam utilizar o mesmo método em casa, sendo mais fácil identificar as peças no dia a dia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Este é um passo que pretende tornar a experiência de compra — e a utilização das peças — mais autónoma, acessível e inclusiva.

Temas

Setor moda
Inditex
Lojas Inditex
Inclusão
Deficiência visual

Leia também

Presidente turco despede-se da cimeira da NATO com um presente insólito: ofereceu um revólver aos líderes mundiais

A oferenda foi dada numa caixa de madeira com a bandeira da Turquia e o logótipo da NATO.
Presidente turco despede-se da cimeira da NATO com um presente insólito: ofereceu um revólver aos líderes mundiais

Cerimónias fúnebres continuam no Irão: caixão de Ali Khamenei passa pela multidão entre apelos à morte de Trump

A cerimónia está atrasada devido ao adiamento na quarta-feira relacionado com as grandes multidões que se reuniram no Iraque para fazer parte do "funeral do século".
Cerimónias fúnebres continuam no Irão: caixão de Ali Khamenei passa pela multidão entre apelos à morte de Trump

Sismos na Venezuela já fizeram 3.811 mortos. Há pelo menos 102 portugueses entre as vítimas mortais

O balanço oficial dos devastadores sismos que atingiram a Venezuela há duas semanas continua a agravar-se. As autoridades contabilizam agora 3.811 mortos, 16.740 feridos e mais de 17.900 pessoas sem habitação. Entre as vítimas mortais estão pelo menos 102 portugueses e lusodescendentes
Sismos na Venezuela já fizeram 3.811 mortos. Há pelo menos 102 portugueses entre as vítimas mortais

Mais vistos

Destaques