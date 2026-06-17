Grupo de homens arranca multibanco da parede com um empilhador no Reino Unido

Uma agência bancária da Nationwide Building Society, na localidade de Ramsey, em Cambridgeshire, ficou parcialmente destruída após um assalto que resultou no roubo de uma caixa multibanco instalada na fachada do edifício, com um empilhador.
O ataque ocorreu durante a madrugada desta terça-feira, cerca das 03h00, e está agora a ser investigado pela Polícia de Cambridgeshire, que procura identificar os autores da operação e determinar a dimensão total dos prejuízos causados.
Nas imagens captadas por câmaras de videovigilância é possível ver um grupo de assaltantes encapuzados, que arrancam uma caixa multibanco da parede com um empilhador, que as autoridades acreditam ser roubada, segundo o The Sun.
O equipamento foi utilizado para embater repetidamente contra a agência bancária até conseguirem retirar a caixa multibanco da estrutura do edifício.
Após removerem o ATM, os assaltantes carregaram-no para um camião e abandonaram rapidamente o local. Outros elementos do grupo fugiram num segundo veículo, de acordo com as autoridades.
Os suspeitos estão em fuga.