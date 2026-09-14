Greve de trabalhadores contra contratação de comentador paralisa emissões de rádios públicas francesas

As principais rádios da Radio France estão com emissões condicionadas devido a uma greve contra a contratação de Charles Sapin, da Valeurs actuelles. Os sindicatos contestam a presença do jornalista na France Inter e acusam a publicação de posições racistas e de extrema-direita

As emissões das principais rádios públicas francesas estão com perturbações esta segunda-feira, 14 de setembro, devido a uma greve convocada contra a contratação de Charles Sapin, responsável adjunto da redação da revista Valeurs actuelles.

A paralisação afeta, entre outras, as emissões da France Inter, a rádio com maior audiência em França, da Franceinfo e da France Culture.

Durante as emissões da manhã, as rádios transmitiram sobretudo música, intercalada com uma mensagem dirigida aos ouvintes a explicar que não seria possível assegurar a programação habitual devido ao movimento grevista.

A greve foi convocada por todas as organizações sindicais representativas da Radio France, que exigem a retirada da antena da France Inter de um editorial político que será assegurado por Charles Sapin.

Ouvintes contestam decisão

A decisão da direção também está a provocar críticas entre alguns ouvintes, com a Radio France a indicar que estava a receber “mensagens muito críticas” por parte dos ouvintes.

Segundo uma responsável, alguns ouvintes manifestaram “cólera” e “incompreensão”, chegando a falar numa “traição” por parte da estação.

A diretora da France Inter, Céline Pigalle, defende, contudo, a decisão em nome do pluralismo numa rádio de serviço público.

“Que todos os tipos de pontos de vista, posições e opiniões possam ser expressos nesta antena é fundamental”, afirmou, considerando que essa é uma das principais missões da estação.

A responsável garantiu, ao mesmo tempo, que não permitirá a difusão de discursos de ódio ou discriminatórios na France Inter.

Sindicatos acusam direção de “reabilitar” a revista

As garantias da direção não convenceram a intersindical da Radio France.

Renaud Dalmar, delegado sindical no grupo, considera que a decisão da direção está a incluir no conceito de pluralismo aquilo que classifica como uma publicação racista.

O dirigente sindical acusa a direção de contribuir para uma espécie de “reabilitação” da Valeurs actuelles no espaço mediático e considera particularmente problemática a associação da publicação à France Inter.

Segundo Dalmar, a decisão é também vista pelos trabalhadores da France Inter como uma desconsideração pelo trabalho desenvolvido na estação.

A polémica está relacionada com o papel que Charles Sapin, responsável adjunto da redação da Valeurs actuelles, deverá assumir na antena da France Inter.

A Valeurs actuelles foi condenada definitivamente em 2022 por injúria pública de caráter racista e já tinha sido condenada, em 2015, por incitamento ao ódio racial contra a comunidade cigana.

A direção da France Inter sustenta, por seu lado, que a presença de diferentes posições políticas faz parte da missão de pluralismo de um órgão de comunicação social público, rejeitando qualquer discurso de ódio ou discriminação.