segunda-feira, 14 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Greve de trabalhadores contra contratação de comentador paralisa emissões de rádios públicas francesas

As principais rádios da Radio France estão com emissões condicionadas devido a uma greve contra a contratação de Charles Sapin, da Valeurs actuelles. Os sindicatos contestam a presença do jornalista na France Inter e acusam a publicação de posições racistas e de extrema-direita
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Greve de trabalhadores contra contratação de comentador paralisa emissões de rádios públicas francesas

Tratou durante 11 anos um cancro que nunca teve: "Disseram-me vezes sem conta que sem quimioterapia morreria"

As emissões das principais rádios públicas francesas estão com perturbações esta segunda-feira, 14 de setembro, devido a uma greve convocada contra a contratação de Charles Sapin, responsável adjunto da redação da revista Valeurs actuelles.

A paralisação afeta, entre outras, as emissões da France Inter, a rádio com maior audiência em França, da Franceinfo e da France Culture.

Durante as emissões da manhã, as rádios transmitiram sobretudo música, intercalada com uma mensagem dirigida aos ouvintes a explicar que não seria possível assegurar a programação habitual devido ao movimento grevista.

A greve foi convocada por todas as organizações sindicais representativas da Radio France, que exigem a retirada da antena da France Inter de um editorial político que será assegurado por Charles Sapin.

Ouvintes contestam decisão

A decisão da direção também está a provocar críticas entre alguns ouvintes, com a Radio France a indicar que estava a receber “mensagens muito críticas” por parte dos ouvintes.

Segundo uma responsável, alguns ouvintes manifestaram “cólera” e “incompreensão”, chegando a falar numa “traição” por parte da estação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A diretora da France Inter, Céline Pigalle, defende, contudo, a decisão em nome do pluralismo numa rádio de serviço público.

“Que todos os tipos de pontos de vista, posições e opiniões possam ser expressos nesta antena é fundamental”, afirmou, considerando que essa é uma das principais missões da estação.

A responsável garantiu, ao mesmo tempo, que não permitirá a difusão de discursos de ódio ou discriminatórios na France Inter.

Sindicatos acusam direção de “reabilitar” a revista

As garantias da direção não convenceram a intersindical da Radio France.

Renaud Dalmar, delegado sindical no grupo, considera que a decisão da direção está a incluir no conceito de pluralismo aquilo que classifica como uma publicação racista.

O dirigente sindical acusa a direção de contribuir para uma espécie de “reabilitação” da Valeurs actuelles no espaço mediático e considera particularmente problemática a associação da publicação à France Inter.

Segundo Dalmar, a decisão é também vista pelos trabalhadores da France Inter como uma desconsideração pelo trabalho desenvolvido na estação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A polémica está relacionada com o papel que Charles Sapin, responsável adjunto da redação da Valeurs actuelles, deverá assumir na antena da France Inter.

A Valeurs actuelles foi condenada definitivamente em 2022 por injúria pública de caráter racista e já tinha sido condenada, em 2015, por incitamento ao ódio racial contra a comunidade cigana.

A direção da France Inter sustenta, por seu lado, que a presença de diferentes posições políticas faz parte da missão de pluralismo de um órgão de comunicação social público, rejeitando qualquer discurso de ódio ou discriminação.

Temas

France Inter
Radio France
Greve
Charles Sapin
Valeurs actuelles

Leia também

Revelados novos detalhes sobre a morte de Hayden Panettiere aos 36 anos

A atriz morreu a 16 de agosto em Greenville, no estado norte-americano da Carolina do Sul. Panettiere foi encontrada inconsciente na presença do companheiro e do irmão, e agora fontes policiais acreditam que tomou um comprimido que se tornou fatal.
Revelados novos detalhes sobre a morte de Hayden Panettiere aos 36 anos

Rússia e Ucrânia aceitam travar ataques às infraestruturas energéticas, diz Trump

Rússia e Ucrânia aceitaram não atacar as infraestruturas energéticas uma da outra, afirmou o presidente norte-americano nas redes sociais. Trump atribui a esta guerra a subida do preço do gasóleo, e "não ao Irão".
Rússia e Ucrânia aceitam travar ataques às infraestruturas energéticas, diz Trump

Morreu Pavlo Sadokha, líder da comunidade ucraniana em Portugal

Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal e vice-presidente do Congresso Mundial Ucraniano para a Europa do Sul, morreu domingo, aos 56 anos. A morte foi confirmada pela Embaixada da Ucrânia em Portugal
Morreu Pavlo Sadokha, líder da comunidade ucraniana em Portugal

Mais vistos

Destaques