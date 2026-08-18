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Granada continua a tremer: sismo de 4,8 deixa pelo menos três feridos

A imprensa local dá conta de mais de 50 chamadas para o serviço de emergência de Andaluzia a relatar deslizamentos de terra e rachas. 
Redação
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Granada continua a tremer: sismo de 4,8 deixa pelo menos três feridos
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Granada voltou a ser atingida por um terramoto amplamente sentido pela população. Embora tenha sido registado com magnitude de 4,8 na escala de Richter, foi bastante superficial, tendo provocado, pelo menos, três feridos ligeiros. 

O epicentro foi registado na cidade de Gójar, a uma profundidade de zero quilómetros, de acordo com o Instituto Geográfico Nacional (IGN). O abalo foi sentido por volta das 10h40 locais (09h40 em Lisboa).

A imprensa local dá conta de mais de 50 chamadas para o serviço de emergência de Andaluzia a relatar deslizamentos de terra e rachas. 

Recorde-se que no passado sábado, a cidade espanhola foi afetada por um sismo de magnitude 5 na escala de Richter que causou vários danos materiais. Após o “sismo principal” foram registadas dezenas de réplicas, muitas com magnitudes acima de quatro.

Temas

Sismo
Terramoto
Granada
Espanha
Epicentro Gójar

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